Набиуллина заявила о признаках "финансовой пирамиды" в криптовалютах

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Нынешние механизмы использования криптовалют во многом имеют признаки "финансовой пирамиды", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекаются в эти схемы все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос: нужно ли легализовывать? Мы пирамиды, вообще-то, с вами не легализовываем. Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках", — сказала Набиуллина на форуме, организованном банковской ассоциацией "Россия".

Она подчеркнула, что криптовалюты — это высокорискованные, спекулятивные инвестиции.

Глава ЦБ примела в пример Китай, который, по ее словам, пошел по пути запрета криптовалют. "Понятно, что запреты достаточно сложны, имея в виду, что криптовалюты имеют наднациональный характер. Но, тем не менее, даже подходя к регулированию, мне кажется, надо очень четко оценивать этот феномен. При этом я еще раз повторю — мы за развитие новых технологий, в том числе которые используются в продвижении криптовалют", — добавила Набиуллина.

Она добавила, что Банк России изучает ситуацию и приглашает участников рынка к взаимодействию для того, чтобы "применять в мирных целях новые технологии".