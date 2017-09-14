Набиуллина заявила о признаках "финансовой пирамиды" в криптовалютах

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Нынешние механизмы использования криптовалют во многом имеют признаки "финансовой пирамиды", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекаются в эти схемы все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос: нужно ли легализовывать? Мы пирамиды, вообще-то, с вами не легализовываем. Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках", — сказала Набиуллина на форуме, организованном банковской ассоциацией "Россия".
Она подчеркнула, что криптовалюты — это высокорискованные, спекулятивные инвестиции.
Она добавила, что Банк России изучает ситуацию и приглашает участников рынка к взаимодействию для того, чтобы "применять в мирных целях новые технологии".