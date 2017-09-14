"Северный поток-2" может плохо влиять на транзит газа в ЕС, считают в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Мария Князева. Будущий газопровод "Северный поток-2" может негативно повлиять на ряд маршрутов транзита газа в Евросоюз, в том числе, украинский, сказал еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

"Позиция Еврокомиссии такова: "Северный поток-2" может иметь негативное воздействие на ряд транзитных маршрутов, ведущих в Евросоюз, включая тот, что идет через Украину", — сказал Каньете. Его речь транслировалась службами ЕС.

Еврокомиссия считает украинский маршрут транзита газа из России в Евросоюз надежным и стабильным, сказал еврокомиссар ранее в четверг.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".