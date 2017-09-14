Международный юридический форум Kazan Legal открывается в Татарстане

КАЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Международный юридический форум Kazan Legal открывается в Казани и соберет известных юристов, топ-менеджеров и консультантов из России, США, Великобритании, Германии, Австрии, Сингапура, Индии и десятков других стран.

Предыдущее подобное мероприятие прошло в Сочи осенью 2014 года. Форум Sochi Legal собрал более 200 делегатов из 26 стран, включая порядка 50 корпоративных юристов и топ-менеджеров из крупнейших российских и иностранных компаний.

"С 14 по 17 сентября в Казани при поддержке правительства Татарстана и адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" состоится международный юридический форум Kazan Legal 2017", — сообщают организаторы форума.

"Казань впервые будет принимать юридический форум такого масштаба. Известные юристы, топ-менеджеры, консультанты и представители органов власти России, США, государств Европы и Азии расскажут о последних изменениях в сфере права и экономики своих стран и регионов, обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества и развития инвестиционных проектов", — говорится в сообщении.

Как уточнила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, для участия в форуме зарегистрировались юридические компании из Гонконга, Сингапура, Австрии, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Китая — всего более 30 стран и территорий. По ее информации, в числе спикеров мероприятия, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По словам Минуллиной, именно юристы транснациональных компаний часто дают правовую оценку тому, стоит ли инвестировать в ту или иную территорию, регион или нет. Поэтому одна из целей форума — показать, что Татарстан — это лучшая точка входа на российский рынок для иностранных компаний, лучшее место для инвестиций, говорится в сообщении.

Кроме пленарного заседания "Правовая среда как ключевой фактор экономического роста. Кейс стади: Республика Татарстан" в рамках форума запланирована работа 35 секций и сателлитных мероприятий.

Вместе с представителями Татарстана участники форума обсудят юридические аспекты инфраструктурных проектов, инвестиции в инновации, вопросы корпоративного права и структурирования международных сделок, проблемы уголовно-правовых и административных рисков, возрастающей роли compliance, интеграции и кооперации на евразийском пространстве, правовые аспекты сотрудничества с Ближним Востоком и другими странами Азии.

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