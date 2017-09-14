Россельхознадзор ужесточил контроль продукции трех белорусских предприятий

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россельхознадзор с 14 сентября вводит режим усиленного контроля в отношении трех белорусских предприятий в связи с выявлением нарушений требований РФ, сообщается на сайте ведомства.

Так, режим усиленного контроля вводится в отношении предприятия "Чизмастер" (выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes в рыбе лососевых пород), предприятия "Бабушкина крынка" (выявлено в сухом обезжиренном молоке наличие остатков тилмикозина) и в отношении "Лидского молочно-консервного комбината" (выявлен в сухом молоке линкомицин).

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий.