Криптовалюту нужно загнать в правовое пространство, заявил Аксаков

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Экспертный совет по финансовым технологиям в Госдуме РФ займется вопросами регулирования рынка криптовалют, его необходимо как можно быстрее загнать в правовое поле, считает председатель совета Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.
"Одно из направлений — это криптовалюты, мы определили задачи, что необходимо все-таки легализовать, дать определение, что такое криптовалюта, определить площадку, на которой они должны обмениваться, ввести реестр майнеров, так называемых, таким образом, в том числе, вовлекая их в уплату налогов в российский бюджет", — сказал Аксаков.
Он добавил, что также активно обсуждаются вопросы ICO, тема отмывания незаконных доходов, финансирование терроризма, наркотрафика. Все это, по словам Аксакова, должно быть прописано в законодательстве.
"Мы считаем, что вместе с ЦБ, Минфином должны как можно быстрее загнать этот рынок в правовое пространство", — подчеркнул он.