Криптовалюту нужно загнать в правовое пространство, заявил Аксаков

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Экспертный совет по финансовым технологиям в Госдуме РФ займется вопросами регулирования рынка криптовалют, его необходимо как можно быстрее загнать в правовое поле, считает председатель совета Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.

Выступая на форуме ассоциации, он напомнил, что буквально на днях в Госдуме был создан экспертный совет по финансовым технологиям, который будет анализировать ситуацию на разных направлениях, использования современных технологий.

"Одно из направлений — это криптовалюты, мы определили задачи, что необходимо все-таки легализовать, дать определение, что такое криптовалюта, определить площадку, на которой они должны обмениваться, ввести реестр майнеров, так называемых, таким образом, в том числе, вовлекая их в уплату налогов в российский бюджет", — сказал Аксаков.

Он добавил, что также активно обсуждаются вопросы ICO, тема отмывания незаконных доходов, финансирование терроризма, наркотрафика. Все это, по словам Аксакова, должно быть прописано в законодательстве.

"Мы считаем, что вместе с ЦБ, Минфином должны как можно быстрее загнать этот рынок в правовое пространство", — подчеркнул он.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус. Моисеев также сообщил, что Минфин РФ надеется, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство РФ, нормативные акты по ее регулированию будут направлены в частности на судебную защиту покупателей и продавцов криптовалют.