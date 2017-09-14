Вклады населения выросли за восемь месяцев на 5%, заявила Набиуллина

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кредиты экономике в РФ выросли за январь-август на 3,5%, кредиты физлицам — на 7%, в целом можно говорить о восстановлении розничного кредитования в РФ при одновременной стабилизации его качества, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России.

"Основные показатели деятельности банков демонстрируют рост. За восемь месяцев текущего года активы банковского сектора увеличились на 4,5%, кредиты экономике — на 3,5%, кредиты нефинансовым организациям — на 2,3%. На 7% выросли кредиты физическим лицам", — сообщила Набиуллина.

"В целом можно с уверенностью говорить о восстановлении розничного кредитования при одновременной стабилизации его качества на фоне перехода банка к использованию более консервативных скоринговых моделей, и Банк России будет уделять этому сегменту значительное внимание", — подчеркнула она.

"Удалось стабилизировать качество кредитного портфеля. При этом по корпоративным кредитам удельный вес просроченной задолженности чуть вырос, но в пределах 0,1%, по розничным кредитам чуть сократился. Изменения очень небольшие и скорее всего здесь можно говорить о стабилизации просроченной задолженности", — добавила глава регулятора.

"Вклады населения продолжают рост и за восемь месяцев выросли на 5% до почти 25 триллионов рублей. Более скромно — на 0,9% был прирост депозитов и средств организаций на счетах. И характерно, что для банковского сектора доля вкладов населения в пассивах банков превысила долю корпоративного фондирования. Долгое время здесь тенденция была обратная", — заявила Набиуллина.