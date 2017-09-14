Вклады населения выросли за восемь месяцев на 5%, заявила Набиуллина

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кредиты экономике в РФ выросли за январь-август на 3,5%, кредиты физлицам — на 7%, в целом можно говорить о восстановлении розничного кредитования в РФ при одновременной стабилизации его качества, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России.
"В целом можно с уверенностью говорить о восстановлении розничного кредитования при одновременной стабилизации его качества на фоне перехода банка к использованию более консервативных скоринговых моделей, и Банк России будет уделять этому сегменту значительное внимание", — подчеркнула она.
"Вклады населения продолжают рост и за восемь месяцев выросли на 5% до почти 25 триллионов рублей. Более скромно — на 0,9% был прирост депозитов и средств организаций на счетах. И характерно, что для банковского сектора доля вкладов населения в пассивах банков превысила долю корпоративного фондирования. Долгое время здесь тенденция была обратная", — заявила Набиуллина.