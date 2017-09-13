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Экономика

Аналитики считают, что замедление инфляции снизит ключевую ставку до 8,5%

22:0913.09.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Замедление инфляции в России, рекордная августовская дефляция, могут дать возможность ЦБ РФ на очередном заседании совета директоров 15 сентября снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых, считает большинство опрошенных РИА Новости экспертов. Однако ряд факторов создает почву для замедленного снижения Банком России ставки — на 0,25 процентного пункта, указывают другие аналитики.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центробанк заявил о подготовке к снижению процентных ставок

Главы двух крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ — Герман Греф и Андрей Костин говорили журналистам, что ждут снижения ключевой ставки. По мнению Костина, 15 сентября регулятор мог бы снизить ключевую ставку, по крайней мере, на 0,25 процентного пункта. Сбербанк полагает, что ключевая ставка может снизиться на 0,5 п.п., инфляция снижается более быстрыми темпами, чем предполагалось, замечает Греф. ВТБ сохраняет прогноз по ключевой ставке к концу года на уровне не выше 8,25% годовых, инфляция "хорошо" снижается, дополняет Костин.

Банк России на заседании в июле сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. Всего в текущем году ЦБ снижал ее трижды. ЦБ в июле заявлял, что по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии, и при принятии такого решения будет исходить из оценки инфляционных рисков и динамики инфляции.

По данным Росстата, по итогам августа в России была зафиксирована рекордная дефляция в размере 0,5%, а годовая инфляция составила 3,3%. Банк России тогда заявил, что рекордная дефляция в РФ в августе связана с сезонным фактором и во многом это временное явление, отметив, что по итогам 2017 года инфляция в РФ будет вблизи таргета в 4%.

Чаша весов

Банк России видит поле для сокращения ключевой ставки, скорее всего, дискуссия будет идти между сокращением ставки на 0,25 п.п. и на 0,5 п.п., сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина 7 сентября в интервью агентству Блумберг. ЦБ РФ при принятии решения по ставке руководствуется фундаментальными факторами, а не одноразовыми, темпы движения по снижению ставки должны сочетаться с динамикой инфляционных ожиданий, предупредила глава регулятора.

Президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рост экономики России в 2017 году может составить 1,4-1,5%, считает Костин
Тем временем темпы инфляции в России в годовом выражении уже замедлились до 3,2%, что значительно ниже целевого уровня, а следовательно — это сигнал для дальнейшего снижения ставок ЦБ РФ, заявил 11 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Текущая ситуация говорит в пользу снижения ставки на 0,5 п.п.", — отмечают аналитики "ВТБ Капитала". Этому способствуют не жесткий тон регулятора в последнем пресс-релизе по ключевой ставке в июле, снижение темпов инфляции, и то, что предстоящее заседание совета директоров ЦБ относится к числу "опорных", когда публикуется доклад о денежно-кредитной политике (ДКП), считают аналитики "ВТБ Капитала".

Главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик, напротив, ожидает, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов из-за сохранения среднесрочных и долгосрочных рисков.

"Цифры по инфляции говорят о том, что в течение этого года у нас инфляция может быть ниже 4%. С другой стороны, определенные риски – среднесрочные и долгосрочные — говорят за некоторую осторожность в снижении ставки. С учетом баланса всех факторов, факторов риска со стороны глобальных рынков, факторов снижения инфляции, компромиссный вариант – 25 базисных пунктов", — считает Лисоволик.

Лисоволик прогнозирует, что риторика ЦБ 15 сентября смягчится. "На фоне такого снижения инфляции, которое мы видим в этом году, вполне возможен вариант, при котором ключевая ставка к концу года может опуститься ниже 8,5%", — допускает эксперт.

Значительное замедление темпов месячной инфляции в августе и устойчивая тенденция к укреплению рубля служат достаточным основанием для снижения ставки на 50 базисных пунктов, парируют аналитики Sberbank CIB. "При этом ЦБ, возможно, напомнит участникам денежного рынка, что целевой уровень ключевой ставки по-прежнему составляет 6,5-7%", — пишут они.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Стоит ли радоваться снижению цен в России
Августовские данные по инфляции удивили рынок. В июле на фоне сравнительно высоких темпов продовольственной инфляции снижение инфляционных ожиданий населения приостановилось, однако в августе ЦБ отметил восстановление этой тенденции и у регулятора есть теперь основания полагать, что ускорения роста цен в РФ не предвидится, полагают в Sberbank CIB.

"ЦБ, похоже, обеспокоен августовским укреплением рубля. Напомним, в апреле, когда наблюдалась аналогичная динамика, регулятор понизил ставку на 50 базисных пунктов", — отмечают в Sberbank CIB.

Инфляционные ожидания снижаются

Сильное замедление инфляции в РФ и продолжение сокращения инфляционных ожиданий указывают в пользу снижения ключевой ставки на 0,5 п.п., считает Дмитрий Полевой из ING Bank.

Подкачался
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подкачался

"Инфляция очень сильно снизилась. Сейчас инфляция около 4% выглядит более реалистично, поэтому среднесрочные риски должны снизиться. Инфляционные ожидания продолжают снижаться, и, вероятно, на фоне замедления инфляции они продолжат двигаться ниже", — говорит Полевой.

Краткосрочные риски, связанные с ценой на нефть, сейчас выглядят более низкими, так как нефть торгуется заметно выше, чем во время июльского заседания. Рубль укрепился, а краткосрочные риски инфляции снизились, рассуждает он. "В целом, ситуация позволяет снижать ставку вплоть до 50 базисных пунктов 15 сентября и продолжить сбалансированное снижение до конца года и в течение 2018 года", — отмечает Полевой.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эксперт: укрепление рубля и хороший урожай стали причиной дефляции в России
Ситуация по маневру для дальнейшего снижения в России ключевой ставки неоднозначная и, скорее всего, регулятор снизит ставку на 0,25 п.п., возражает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах.

"Скорее всего, в течение этого года у нас инфляция будет ниже 4%. Но сохраняются определенные риски – среднесрочные и долгосрочные, которые говорят, скорее, за некоторую осторожность в снижении ставки. При этом я ожидаю, что риторика со стороны ЦБ будет несколько более мягкой, скорее, она будет указывать на вероятность меньшего снижения ставок", — считает Табах.

При этом на фоне происходящего снижения инфляции вполне возможен вариант, при котором ключевая ставка к концу года может опуститься ниже 8,5%, указывает он.

Рекорд сделает свое дело

Рекордное замедление инфляции в России — весомый аргумент для снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов, считает и аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Ожидается, что Центробанк снизит ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. — до 8,5% годовых. Помимо этого, на оставшихся до конца года двух заседаниях регулятор продолжит последовательно смягчать монетарную политику. Ко второй половине декабря ставка составит 8% годовых", — предрекает он.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Минэкономразвития рассказали об ожидаемой инфляции в России в сентябре
Ключевым фактором снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании является слишком быстрое замедление потребительской инфляции. По оценкам Росстата, за август индекс потребительских цен снизился на 0,5%, а за первую неделю сентября дефляция составила еще 0,1%. Накопленная за последние 12 месяцев инфляция по расчётам сейчас составляет 3,2%, что гораздо ниже 4% – текущей цели ЦБ РФ на конец года, замечает Нигматуллин.

На заседании в пятницу Банк России, вероятнее всего, понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, солидарна с ним главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

"Можно утверждать, что уровень данных рисков существенно сократился: по итогам августа инфляция и инфляционные ожидания находятся около исторических минимумов (3,3% и 9,5% соответственно), ажиотажного роста спроса на иностранную валюту не наблюдалось, курс доллара пока не смог закрепиться выше уровня 61 рубль", — перечисляет она.

"Относительно небольшой объем операций на межбанковском рынке, проводимых по снизившимся процентным ставкам, а также достаточно успешное абсорбирование дополнительной ликвидности, все-таки должны позволить Банку России снизить ключевую ставку на 50, а не на 25 базисных пунктов", — заключает Ващелюк.

Более дипломатичного подхода придерживается эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

"Инфляционный фон объективно низкий – он поддерживается как относительно устойчивыми ценами на нефть, так и спокойной сезонной динамикой продовольственных цен. Несмотря на сохранение рисков ускорения текущей инфляции из-за нетипичной погоды летом и весной, цели на год в 4% Банк России почти точно достигает. На ближайшем заседании мы ожидаем снижения на 0,25-0,5 п.п., причем более вероятным считаем консервативные 0,25 п.п", — сообщил Куликов.

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Греф считает маловероятным снижение ключевой ставки ЦБ в сентябре до 8%
Далее снижение ключевой ставки ЦБ должно продолжиться вплоть до уровня 6,5-7%. На конец 2017 года АКРА ожидает достижения уровня ключевой ставки 8,25-8,5% годовых.

"График снижения будет зависеть от оценки текущих рисков по инфляции. Если в моменты конкретных заседаний очевидных инфляционных рисков наблюдаться не будет, вероятен темп 0,25-0,5 п.п. в заседание. В противном случае, возможны паузы", — прогнозируют в рейтинговом агентстве.

Подробнее о ключевой ставке читайте в справке >>

Проект федерального бюджета России на 2017-2019 годы
Проект федерального бюджета России на 2017-2019 годы

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