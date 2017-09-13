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Экономика

"Уралхим" предлагает запретить ввоз в РФ из Украины ряда химических веществ

20:3913.09.2017
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© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкСжиженный газ в цистернах. Архивное фотоСжиженный газ в цистернах. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, предлагает запретить ввоз нитрата калия и ряда других химикатов в РФ из Украины в рамках контрсанкций, говорится в письме компании, которое адресовано в Минпромторг РФ.

Сжиженный газ в цистернах на территории ОАО «Акрон»
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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"В настоящее время складывается негативная ситуация при реализации в России нитрата калия и нитрата кальция. Недобросовестные импортеры завозят на российский рынок дешевую незарегистрированную химическую продукцию низкого качества, которая реализуется сельхозпроизводителям и промышленным предприятиям значительно дешевле, чем аналогичная продукция, произведенная заводами группы "Уралхим", а также иными отечественными производителями и иностранными химическими концернами", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом, заявляет компания, недобросовестные производители и импортеры некачественной продукции декларируют необоснованно низкую стоимость товаров при их ввозе в РФ. "Особую тревогу вызывают действия импортеров, которые в последние годы ввозят химическую продукцию крайне сомнительного качества из Украины (прежде всего нитрат кальция — до 10% от всего ввезенного объема за семь месяцев 2017 года)", — продолжает "Уралхим".

По мнению производителя, эта ситуация может говорить о вероятном реэкспорте с территории Украины агрохимикатов и химических продуктов из третьих стран. "Уралхим" указывает, что в случае наличия вредных веществ в незарегистрированных удобрениях они могут попадать и накапливаться в почве и в сельскохозяйственной продукции. В то же время компания напоминает, что ряд товаров из Украины сейчас запрещено ввозить в РФ в рамках контрсанкций.

Погрузка угля. Архивное фото
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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"В этой связи просим рассмотреть вопрос об ограничении осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации видов химической продукции и сырья, страной происхождения которых является Украина, путем дополнения указанного выше перечня кодами ТН ВЭД ЕАЭС (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности — ред.), согласно приложению к настоящему письму", — заключает "Уралхим.

В приложении — четыре позиции: нитрат калия, прочие нитраты, двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония, а также прочие минеральные или химические азотные удобрения, включая смеси, не поименованные в предыдущих субпозициях. Ввоз в РФ таких товаров предлагается разрешить только в исключительных случаях по решению правительства. В "Уралхиме" подтвердили отправку письма в Минпромторг.

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