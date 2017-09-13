Москва и Анкара обсудили исследования в АПК и торговые отношения

АНКАРА, 13 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Российско-турецкий исполком по сельскому хозяйству на первом заседании в среду в Анталье обсудил технические исследования в АПК и торговые отношения, говорится в сообщении пресс-службы минсельхоза Турции.

Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства РФ, на первом заседании российско-турецкого исполнительного комитета планировалось обсудить весь спектр вопросов, в том числе поставки томатов. По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Россия может разрешить поставки турецких помидоров не раньше зимы.

"В Анталье прошло первое заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству", — говорится в сообщении турецкого ведомства.

Отмечается, что в рамках встречи стороны обсудили технические исследования в сельском хозяйстве, торговые отношения, а также развитие сельскохозяйственных районов. "Завтра, после второго заседания, в котором примут участие заместители министров сельского хозяйства Турции и России, комиссия закончит свою работу", — говорится в релизе.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Россельхознадзор с 1 сентября разрешил ввоз салата-латука, айсберга, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции, но запрет на томаты все еще действует.