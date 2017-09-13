Лунтовский стал новым президентом банковской Ассоциации "Россия"

СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Члены Ассоциации региональных банков России (Ассоциация "Россия") на внеочередном собрании назначили новым президентом ассоциации бывшего первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, следует из итогов голосования.

"Я считаю за честь то предложение, которое мне сделали коллеги, — вернуться в состав ассоциации, стать ее президентом и работать вместе с вами по решению тех задач, которые стоят перед банковским сообществом", — прокомментировал свое назначение Лунтовский.

Экс-глава ассоциации, председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков был освобожден от своих обязанностей президента ассоциации. "Очень важно сменять, свежая кровь, свежие идеи. Я считаю, что, проработав 11 лет президентом ассоциации, я выполнил свою миссию. Но я не собираюсь уходить, буду активно работать над ассоциацией. Наша старая команда будет дополнена новой командой, чтобы ассоциация вышла на новый уровень работы", — сказал Аксаков. Собрание назначило бывшего руководителя председателем совета ассоциации.

Возможный приход Георгия Лунтовского в Ассоциацию "Россия" стал обсуждаться после того, как ряд крупнейших российских банков, заявивших о выходе из АРБ, выразили желание перейти в Ассоциацию "Россия". Примерно в это же время Банк России заявил, что Лунтовский покинет свой пост в ЦБ РФ с 1 сентября по собственному желанию. Приход Лунтовского Аксаков в августе назвал позитивным, так как бывший первый зампред регулятора пользуется высокой степенью доверия в банковском сообществе.

Лунтовский с 1999 по 2005 годы являлся заместителем председателя Центрального банка РФ. С 16 марта 2005 года был первым заместителем председателя Центрального банка.