Цена нефти Brent впервые с 19 апреля превысила $55 за баррель

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 19 апреля превысила уровень в 55 долларов за баррель на статистике о снижении добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.47 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14%, до 54,89 доллара за баррель. Несколькими минутами ранее Brent дорожал до 55,05 доллара. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,56%, до 48,98 доллара за баррель.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 сентября, по данным минэнерго страны, снизилась на 6,5%, или на 572 тысячи баррелей в сутки, до 9,353 миллиона баррелей в день на фоне сокращения мощностей нефтедобывающих предприятий на шельфе Мексиканского залива в США из-за урагана "Харви".

При этом запасы бензина в стране также уменьшились — на 8,4 миллиона баррелей, или на 3,7% — до 218,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 3,2 миллиона баррелей, или на 2,2%, составив 144,6 миллиона баррелей. Запасы нефтепродуктов снижаются, в свою очередь, также из-за закрытия мощностей НПЗ в США.

Однако коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 сентября, выросли на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 468,2 миллиона баррелей.