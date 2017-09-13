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Экономика

Схему финансирования "Северного потока — 2" могут изменить из-за санкций

Сюжет:
Новые санкции США против России (262)
18:2113.09.2017
(обновлено: 19:20 13.09.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкOMV — австрийская нефтяная компанияOMV — австрийская нефтяная компания
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Австрийский нефтегазовый концерн OMV ожидает изменения схемы финансирования проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за новых санкций США. По словам главы OMV Райнера Зеле, организовать проектное финансирование на все планировавшиеся 70% стоимости трубопровода, видимо, не удастся, однако участники проекта будут искать средства в российских и азиатских банках, либо вложат в него больше своих средств.

OMV — австрийская нефтяная компания. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Нам нужно будет еще сильнее дать всем понять, что мы этот проект поддерживаем и отказываться от него не собираемся. Конечно, нам, видимо, придется пересматривать ситуацию с финансированием "Северного потока — 2", но обязательства по этому проекту, обязательства довести проект до конца, безусловно, сохраняются, и все предприятия, которые это обязательство дали, будут стараться их выполнить", — сказал Зеле на пресс-конференции.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые имеют амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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Схема финансирования

В конце апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром", и европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2".

Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дворкович: система финансирования "Северного потока-2" может измениться
Согласно этому соглашению, пять европейских компаний обязались профинансировать проект стоимостью 9,5 миллиарда евро суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств – 4,75 миллиарда евро.

Партнеры уже вложили по 30% от оговоренных сумм – европейские компании выделили по 285 миллионов евро долгосрочного финансирования, совет директоров "Газпрома" одобрил выделение в капитал Nord Stream 2 AG 1,425 миллиарда евро. Оставшиеся 70% стоимости газопровода, или 6,65 миллиарда евро, предполагалось покрыть за счет привлечения проектного финансирования.

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Вместе с тем для финансирования до 70% проекта, как сообщал "Газпром", было заключено соглашение о промежуточном (бридж) финансировании, согласно которому Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. Средства предоставит и "Газпром" на таких же условиях. Бридж-финансирование предусматривалось на период до привлечения проектного финансирования.

Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кроме того, в июне было подписано соглашение о дефицитном финансировании, то есть на случай непривлечения или недостаточного привлечения проектного финансирования. Ставка по этим кредитам оговорена в EURIBOR плюс от 5,75% до 6,75% годовых (в зависимости от объема финансирования).

Санкции США — препона, но не проблема

Привлечение проектного финансирования затруднили американские санкции. Штаты в начале августа расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2".

На этом фоне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью РИА Новости в начале сентября говорил, что структура финансирования "Северного потока — 2" может быть изменена из-за новых санкций США, хотя и выражал надежду, что экономические факторы все же окажутся важнее политических.

Трубы для газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Санкции США не помешают "Северному потоку-2", уверены в австрийской OMV
"Ту часть (проектного — ред.) финансирования в размере 70% нам, видимо, в таких масштабах выполнить не удастся, но очевидно, что менеджмент проекта сейчас будет искать другие возможности…. Нам нужно будет оценить последствия санкций для этого проекта. Нам придется гораздо сильнее смотреть в сторону азиатских и российских банков и гораздо меньше думать о банках в Европе и Америке", — сказал глава OMV.

Вместе с тем он выразил уверенность, что проект будет профинансирован в полном объеме. "70%, которые обеспечить стало гораздо сложнее… я не считаю это проблемой. Если мы не сможем сделать это одним образом, значит будем искать другие возможности, собственный капитал искать. Если будет совсем плохой сценарий, что ни один банк нам ни одного евро не даст, значит нам придется на 100% собственными средствами финансировать весь проект", — заявил Зеле.

"Если "Северному потоку — 2" понадобится дополнительное финансирование, партнеры готовы предоставить бридж-финансирование", — уточнил глава австрийского концерна.

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

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