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Экономика

Адыгея и Кубань открыли последний участок дороги Уляп-Тенгинская

17:3813.09.2017
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© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяТоржественное открытие движения по автодороге Уляп-ТенгинскаяТоржественное открытие движения по автодороге Уляп-Тенгинская
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея

МАЙКОП, 13 сен — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду торжественно открыли движение по автодороге Уляп-Тенгинская, проходящей по территории двух регионов, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти республики.

Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участок дороги и построенный ранее мост сократили длину маршрута от населенных пунктов Адыгеи к дороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин — Ставрополь, а так же время пути между юго-восточными районами Краснодарского края, западными районами Ставропольского края и курортно-рекреационной зоной Адыгеи. В начале XX века в этом районе существовал мост, однако в 1942 году при обороне Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков мост был взорван и больше не восстанавливался.

"Сегодня, спустя десятилетия, вновь открывая на этом месте мост, мы восстанавливаем утраченное. Новая дорога с мостом облегчит жизнь людей, проживающих на левом и правом берегах Лабы, обеспечит кратчайшее транспортное сообщение между соседними районами Адыгеи и Краснодарского края, позволит снизить нагрузку на Усть-Лабинский и Некрасовский мосты, трассу Майкоп — Усть-Лабинск, придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей между регионами Юга России", — отметил Кумпилов.

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяУчасток автодороги Уляп-Тенгинская
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Участок автодороги Уляп-Тенгинская

Глава Адыгеи также поздравил жителей соседнего субъекта с 80-летием образования Краснодарского края и поблагодарил руководство края за поддержку инициативы в вопросе строительства дороги..

Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Мы дорожим добрыми отношениями с Адыгеей и будем делать все, чтобы жители наших регионов не чувствовали никаких препятствий для общения. А дорога — это жизнь. По этой дороге жители будут ездить друг другу в гости, не будет преград во взаимоотношениях. Значит, будет жизнь, мир и согласие. А это то, ради чего мы работаем", — сказал, в свою очередь, губернатор Краснодарского края, его слова цитирует пресс-служба.

Как сообщали РИА Новости, проект предусматривал строительство 4,4 километра дороги с асфальтобетонным покрытием и моста длинной 171,3 метра. Мост и часть дороги со стороны Адыгеи были построены еще в 2010 году, освоено было более 383 миллионов рублей из республиканского и федерального бюджета. По разным причинам, завершение проекта было отложено. В конце 2015 года власти Адыгеи и Кубани возобновили строительство завершающего участка дороги Уляп — Тенгинская. В 2015 году на эти цели планировалось направить 48 миллионов рублей, в 2016 году — 96 миллионов рублей, а в 2017 — около 507 миллионов рублей из федерального бюджета. Ввод объекта планировался на 2018 год, однако его удалось завершить на три месяца раньше.

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