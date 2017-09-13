Эксперты считают, что запрет криптобирж в Китае будет временным

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Запрет властей Китая на внутренние биржи криптовалют в случае его введения будет временным, а торговля виртуальными валютами при этом не прекратится, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

ЦБ Китая 4 сентября запретил проведение ICO (первичные размещения токенов криптовалют) из-за финансовых рисков. Регулятор заявил, что ICO — вид несанкционированного и незаконного фандрайзинга, который может быть связан с аферами и финансовыми пирамидами.

Позднее, согласно сообщениям СМИ, правительство Китая ввело ряд ограничений на торговлю виртуальными деньгами и пригрозило закрыть все криптобиржи на своей территории. Пока официально запрет на торговлю криптовалютами на китайских биржах не подтвержден, а китайские криптобиржи не получали уведомлений о приостановке торгов. Однако на фоне данных сообщений уже обвалился курс не только биткоина, но и практически всех популярных криптовалют.

По состоянию на 16.57 мск стоимость биткоина (BTC) на бирже Bitfinex снижалась на 7,94%, до 3,820 тысячи долларов, а стоимость новой криптовалюты Bitcoin Cash падала на 9,65%, до 486,99 доллара.

Торговля не прекратится

Как рассказал со-основатель и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes), в настоящее время в Китае есть три крупные по объему торгов криптовалютные биржи — BTCC, Huobi и OKCoin. По его словам, если их закроют, то торговля не прекратится, а просто станет "черной".

"Большая часть объема торгов приходится на биржи с публичными заявками. Крупнейшими тремя биржами по объему являются BTCC, Huobi и OKCoin. Потенциальный запрет на биржевую торговлю биткоином и другими криптовалютами приведет к тому, что объем торгов будет расти "под землей", через внебиржевую торговлю. Этот метод торговли не является прозрачным, и регуляторы будут иметь меньший контроль над отраслью", — заявил он.

"На данный момент в Китае идет речь не о полном запрете криптовалют, а о запрете криптовалютных бирж. Это решение может быть связано с желанием китайских властей усилить контроль за денежными потоками в стране. Однако это не означает, что аналогичную позицию займут и регуляторы других стран. Дело в том, что сейчас активно развивается цифровая инфраструктура, которая позволит государству вести учет хранения, перевода и использования цифровых активов, а значит, выведет криптовалюты из "серой зоны", — сообщил основатель и глава Waves Platform Александр Иванов.

"Китай – важный игрок на рынке криптовалют, на Поднебесную приходится 80% майнинга. В то же время, в Китае сосредоточено лишь 8% нодов, а доля китайских бирж в торговле биткоином снизилась с начала этого года с 70% до 25%", — отметил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

По его словам, Народный Банк Китая не имеет прямого влияния на рынок криптовалют, поэтому регуляторы могут лишь в очередной раз отметить повышенный риск инвестирования в криптовалюты, а инвесторы "могут действовать на свой страх и риск".

"Даже если введение запрета подтвердится, то серьезного влияния на курс биткоина это не окажет. Возможны лишь повышенная волатильность и локальное снижение объемов торгов. Запретительные меры приводят лишь к изменению ландшафта – инвесторы переводят криптовалюты в другие страны и на другие биржи. Криптовалютные биржи электронные, поэтому при желании, они достаточно быстро могут переехать и сменить "прописку". При этом сервера могут быть установлены в любой стране", — добавил Ткачук.

По оценке технического аналитика ресурса Brave New Coin Джоша Олшевича (Josh Olszewicz), на криптобиржи КНР приходится 27% от глобального объема торгов в сутки.

Запрет будет недолгим

Эксперты уверены, что запрет на проведение криптовалютных торгов будет временным. Как только появится регулирование данной отрасли, а сами виртуальные валюты будут легализованы, запрет снимут.

"Этот запрет будет недолгим. Как только Национальный конгресс завершится в конце октября, торговля криптовалютами будет либерализована. В интересах властей не подталкивать эту торговую деятельность "под землю", где они не смогут ее контролировать", — считает Хэйс.

Такого же мнения придерживается и Иванов: "В будущем китайские власти, усовершенствовав механизмы регулирования, могут пересмотреть свое решение".

"Китай, по-видимому, запрещает биткоин не реже одного раза в год. Это просто еще одна форма контроля за движением капитала. Вероятно, они ослабят запрет и введут элементы управления, которые они считают нужными", — сказал Олшевич.

"Народный банк Китая занял довольно жесткую позицию относительно криптовалют. Вероятно, он старается оградить инвесторов от повышенного риска. Но пока непонятно, пойдет ли он при этом по пути запрета на торговлю или по пути регулирования этого рынка. Второй сценарий позитивен для криптовалют, так как создаст для инвесторов новые возможности для инвестирования. Позиция Китая, как крупного игрока, будет показательной и для других стран. Показательно, что некоторые страны (Корея, Малайзия, Индия) не спешат признавать биткоин, пока не станет понятна позиция Китая", — отметил Ткачук.