Эксперты считают, что запрет криптобирж в Китае будет временным

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Запрет властей Китая на внутренние биржи криптовалют в случае его введения будет временным, а торговля виртуальными валютами при этом не прекратится, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
ЦБ Китая 4 сентября запретил проведение ICO (первичные размещения токенов криптовалют) из-за финансовых рисков. Регулятор заявил, что ICO — вид несанкционированного и незаконного фандрайзинга, который может быть связан с аферами и финансовыми пирамидами.
Позднее, согласно сообщениям СМИ, правительство Китая ввело ряд ограничений на торговлю виртуальными деньгами и пригрозило закрыть все криптобиржи на своей территории. Пока официально запрет на торговлю криптовалютами на китайских биржах не подтвержден, а китайские криптобиржи не получали уведомлений о приостановке торгов. Однако на фоне данных сообщений уже обвалился курс не только биткоина, но и практически всех популярных криптовалют.
По состоянию на 16.57 мск стоимость биткоина (BTC) на бирже Bitfinex снижалась на 7,94%, до 3,820 тысячи долларов, а стоимость новой криптовалюты Bitcoin Cash падала на 9,65%, до 486,99 доллара.
Торговля не прекратится
"Большая часть объема торгов приходится на биржи с публичными заявками. Крупнейшими тремя биржами по объему являются BTCC, Huobi и OKCoin. Потенциальный запрет на биржевую торговлю биткоином и другими криптовалютами приведет к тому, что объем торгов будет расти "под землей", через внебиржевую торговлю. Этот метод торговли не является прозрачным, и регуляторы будут иметь меньший контроль над отраслью", — заявил он.
"На данный момент в Китае идет речь не о полном запрете криптовалют, а о запрете криптовалютных бирж. Это решение может быть связано с желанием китайских властей усилить контроль за денежными потоками в стране. Однако это не означает, что аналогичную позицию займут и регуляторы других стран. Дело в том, что сейчас активно развивается цифровая инфраструктура, которая позволит государству вести учет хранения, перевода и использования цифровых активов, а значит, выведет криптовалюты из "серой зоны", — сообщил основатель и глава Waves Platform Александр Иванов.
"Китай – важный игрок на рынке криптовалют, на Поднебесную приходится 80% майнинга. В то же время, в Китае сосредоточено лишь 8% нодов, а доля китайских бирж в торговле биткоином снизилась с начала этого года с 70% до 25%", — отметил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
По его словам, Народный Банк Китая не имеет прямого влияния на рынок криптовалют, поэтому регуляторы могут лишь в очередной раз отметить повышенный риск инвестирования в криптовалюты, а инвесторы "могут действовать на свой страх и риск".
По оценке технического аналитика ресурса Brave New Coin Джоша Олшевича (Josh Olszewicz), на криптобиржи КНР приходится 27% от глобального объема торгов в сутки.
Запрет будет недолгим
Эксперты уверены, что запрет на проведение криптовалютных торгов будет временным. Как только появится регулирование данной отрасли, а сами виртуальные валюты будут легализованы, запрет снимут.
"Этот запрет будет недолгим. Как только Национальный конгресс завершится в конце октября, торговля криптовалютами будет либерализована. В интересах властей не подталкивать эту торговую деятельность "под землю", где они не смогут ее контролировать", — считает Хэйс.
Такого же мнения придерживается и Иванов: "В будущем китайские власти, усовершенствовав механизмы регулирования, могут пересмотреть свое решение".
"Китай, по-видимому, запрещает биткоин не реже одного раза в год. Это просто еще одна форма контроля за движением капитала. Вероятно, они ослабят запрет и введут элементы управления, которые они считают нужными", — сказал Олшевич.