В Воронеже в 2018 году начнут строить спорткомплекс за 1,35 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 13 сен — РИА Новости. Строительство многофункционального спортивного комплекса площадью 16 тысяч квадратных метров для занятий 18 видами спорта и объемом инвестиций в 1,35 миллиарда рублей планируется начать в 2018 году, сообщает в среду правительство региона.

Спорткомплекс "Академия" появится Северном микрорайоне Воронежа на улице 60-летия ВЛКСМ.

"Площадь многофункционального спорткомплекса – 16 000 квадратных метров. Там будут созданы все условия для занятий 18 видами спорта: фехтование, художественная и спортивная гимнастика, единоборства и другие. В новом комплексе расположатся несколько бассейнов… Сумма инвестиций — 1 миллиард 350 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Начало строительства объекта планируется в 2018 году.

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