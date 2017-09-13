ВТБ намерен добиваться возврата долга "Трансаэро" всеми доступными методами

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ВТБ считает обоснованным решение суда о признании авиакомпании "Трансаэро" банкротом и намерен добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе второго по активам российского банка.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду признал авиакомпанию "Трансаэро" банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Мы считаем это решение обоснованным с учетом выводов арбитражного управляющего о финансовом состоянии компании. Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью – возврат кредитных средств банка. Мы намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством", — заявили в пресс-службе ВТБ.

Как сообщал в октябре 2015 года глава ВТБ Андрей Костин, авиакомпания два месяца не платила ВТБ за лизинг самолетов. Лизинговый долг "Трансаэро" перед "ВТБ Лизингом" составлял 40 миллиардов рублей — авиакомпания управляла на тот момент 21 самолетом группы. Финансовый долг "Трансаэро" перед ВТБ составляет 12 миллиардов рублей, из них 9 миллиардов рублей — под госгарантиями.

Авиаперевозчик "Трансаэро" осенью 2015 года не смог обслуживать долги, составлявшие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.

"Трансаэро" в ноябре прошлого года предложила план перезапуска, предусматривающий возможность для кредиторов стать единственными акционерами новой авиакомпании, конвертировав в ее акции долги "Трансаэро".