В Арктике нужно развивать инфраструктуру и АПК, считают эксперты

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. По мнению экспертов, Арктику необходимо осваивать за счет реализации федеральных инфраструктурных проектов, "оседлым" способом, предоставляя регионам максимальную свободу в реализации социально-экономической политики, сообщил на презентации экспертного доклада в пресс-центре МИА "Россия сегодня" руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

Экспертный доклад подготовлен по материалам исследования с участием более 40 ведущих российских экспертов и политологов, в числе которых профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Зубаревич, член экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева, профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. Участники оценили уровень социально-экономического развития регионов Арктической зоны РФ, рассмотрели стратегические приоритеты государственной политики РФ в Арктике в сфере социально-экономического развития до 2020 года. Кроме того, они обозначили точки роста экономики региона и проанализировали проблемные зоны и стратегические риски для социально-экономического развития регионов Арктической зоны РФ.

Как отметил Листратов, эксперты считают приоритетами социально-экономического развития Арктики реализацию крупных инфраструктурных проектов, на втором месте – социальная политика, на третьем – трудоустройство молодежи. Кроме того, эксперты отметили важность развития АПК. В рамках исследования было сделано несколько выводов. Во-первых, эксперты выделили Ямало-Ненецкий автономный округ как лидера среди регионов Арктической зоны.

"Второй вывод состоит в том, что Арктическую зону нужно осваивать за счет инфраструктурных проектов федерального значения. Третий ввод — развитие перерабатывающих мощностей вблизи мест добычи является наиболее эффективным способом диверсификации экономики сырьевых регионов. Четвертый вывод состоит в том, что геополитическое оседлое освоение Арктики является приоритетом, и в связи с этим необходимо развивать социальные программы", — пояснил Листратов.

Среди основных отмеченных экспертами проблем — высокая стоимость ЖКХ, высокий процент ветхого и аварийного жилья, а также некоторая отсталость транспортной инфраструктуры.

"Опрошенные эксперты отмечают неоднородность социально-экономического развития Арктической зоны, по их мнению, выделить какую-то единую социально-экономическую характеристику для всей зоны представляется крайне затруднительным. В целом ситуацию в Арктической зоне с социальной точки зрения эксперты определяют как благополучную, оценивают ее лучше, чем в среднем по России. Также эксперты отмечают, что факт создания государственных институтов по развитию Арктики – свидетельство того, что на федеральном уровне это воспринимается как приоритет", — сказал Листратов.

Он отметил, что многие эксперты отмечают важность сохранения специализации северных регионов. Они предлагают предоставить регионам максимальную свободу в реализации социально-экономической политики. Эксперты также говорят о необходимости обеспечения комфортных условий жизни.

Как отметил Листратов, главным риском эксперты считают экологическую угрозу, но в настоящее время благодаря применению современных технологий эти риски нивелированы.