Путин рассмотрит идею уравнять МРОТ и прожиточный минимум с 2018 года

СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум уже с 1 января 2018 года.

Ранее на текущей неделе Путин озвучил предложение повысить МРОТ с 1 января 2018 года с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% и не позднее 2019 года уравнять их. В среду глава ФНПР Михаил Шмаков на встрече с главой государства выступил с инициативой сделать их равными уже с начала 2018 года.

"Два дня я здесь должен поработать, в Сочи, у меня ряд международных встреч и мероприятий, потом в Москве. Я, конечно, к этому вернусь. Надо все посчитать, всем хочется побыстрее, естественно", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в этом вопросе главное — не навредить, не подорвать возможности бюджета по исполнению других важных социальных обязательств.

"Но вы правы, у нас такие возможности возникают, мы их обсуждали, в том числе и с 1 января 2018 года в единоразовом режиме. Мы вернемся еще раз", — подытожил президент.