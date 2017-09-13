"Иркут" приступил ко второму этапу летных испытаний МС-21

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Корпорация "Иркут", разработчик и производитель нового пассажирского самолета МС-21, приступила ко второму этапу летных испытаний лайнера, сообщила компания.

"Тринадцатого сентября 2017 года начался второй этап летных заводских доводочных испытаний опытного самолета МС-21-300. В ходе полета доработанные системы самолета работали без замечаний. Продолжительность полета составила около двух часов", — говорится в сообщении "Иркута".

В ходе подготовительной работы ко второму этапу летных испытаний на МС-21-300 были смонтированы тензометрические датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию. Параллельно, по результатам первого этапа летных испытаний, было скорректировано программное обеспечение.

Отмечается, что основная цель второго этапа летных испытаний – расширение диапазона полетов по массе, центровке, скорости и высоте.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.