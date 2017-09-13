Drylock Technologies запустила в Татарстане завод гигиенической продукции

КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Бельгийская компания Drylock Technologies запустила в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане завод по выпуску санитарно-гигиенической продукции стоимостью более 40 миллионов евро, строительство которого ранее было приостановлено из-за финансовых сложностей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Компания стала резидентом ОЭЗ "Алабуга" в 2013 году, в 2014 году строительство завода было заморожено и возобновилось в конце 2015 года. Завод "Драйлок Технолоджиз" будет выпускать современную гигиеническую продукцию: абсорбирующее белье, подгузники, пеленки и специальные средства для людей с урологическими заболеваниями. Предприятие рассчитано на 14 линий, которые будут вводиться в эксплуатацию постепенно в течение нескольких лет. Предполагается, что основными рынками сбыта станут Россия и страны таможенного союза.

"Сегодня знаковое событие. Общественно-политическая ситуация сложилась так, что на некоторое время нам пришлось остановиться. Благодаря стремлению инвестора этот проект был реализован. Проект очень нужен для нашей страны, он решает проблему импортозамещения. Здесь будет (производиться) 433 миллиона изделий — это очень большое количество", — цитирует пресс-служба слова президента Татарстана Рустама Минниханова на открытии завода.

По словам президента холдинга Drylock Барта Ван Малдерена, совокупная производственная мощность предприятия достигнет 3,5 миллиарда единиц продукции (подгузников) в год, проект может окупиться в течение пяти лет. В настоящее время на заводе ожидается установка пятой линии, территория позволяет удвоить их количество.

По информации компании, при производстве продукции используется уникальная экологичная технология бесцеллюлозного производства. Сейчас "Драйлок Технолоджиз" использует местные компоненты для упаковки готовой продукции. По словам президента холдинга, в течение трех-пяти лет компания ожидает локализации производителей сырья.

В настоящее время на заводе в "Алабуге" работают 200 сотрудников, по мере роста производственных мощностей планируется довести число рабочих мест до 350-400.

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