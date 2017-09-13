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Экономика

Антироссийские санкции стоят ЕС $3,2 млрд в месяц, заявили в СПЧ ООН

Сюжет:
Санкции в отношении России (6238)
13:4513.09.2017
(обновлено: 13:48 13.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС. Архивное фотоФлаги ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 13 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Санкции в отношении России обходятся экономике Евросоюза в 3,2 миллиарда долларов ежемесячно, тогда как экономика РФ суммарно за 3 года пострадала на 55 миллиардов долларов, говорится в докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири по итогам его визита в РФ.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.

"В Европейском союзе и Российской Федерации санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в 155 миллиардов долларов США, не имея при этом никакого явного положительного воздействия", — говорится в документе.

По данным эксперта, от введения санкций против РФ, экономика Евросоюза ежемесячно страдает на 3,2 миллиарда долларов. Тогда как для Российской Федерации прямые потери на сегодняшний день составляют "порядка 15 миллиарда долларов США в год или в общей сложности 55 миллиардов долларов".

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Джазаири с 24 по 28 апреля 2017 года совершил официальную поездку в Российскую Федерацию для оценки влияния односторонних санкций США и ЕС на ситуацию с правами человека в стране. В Москве он провел встречи с представителями правительства, а также членами бизнес-сообщества, дипломатами и представителями ООН. При этом сотрудники дипмиссий государств, которые ввели принудительные меры (США и страны ЕС), отказались от встречи со спецдокладчиком.

По итогам визита Джазаири подготовил доклад, который представлен на 36-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве.

"Это первый случай, когда мандатарий рассматривает односторонние принудительные меры, объектом которых стал столь сильный и стратегически важный игрок международного сообщества", — отмечается в документе.

"Меры не возымели действия"

В докладе подробно рассмотрены введенные против РФ односторонние принудительные меры, и указывается, что они не возымели требуемого действия и оказались контрпродуктивными. В частности, потому, что в результате глобализации и полной интеграции РФ в мировую экономику, они затронули сами страны-инициаторы. А также из-за эффективной экономической политики властей РФ и быстрой реакцией российского рынка.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Докладчик приходит к выводу, что за три года "санкции, возможно, стали причиной снижения валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации в период 2014–2016 годов в среднем на 1% максимум". При этом больший урон экономике РФ принесло мировое падение цен на нефть. Также санкции привели к увеличению людей, живущих за чертой бедности (доходы до 10 тысяч рублей в месяц) — с 15,5 миллионов человек в 2013 году до 19,8 миллионов в 2016 году.

Однако Россия смогла успешно адаптироваться к новым реалиям. Была активизирована программа по диверсификации экономики в целях устранения нефтезависимости, "больше внимание стало уделяться научным исследованиям, что ознаменовало собой возврат к прежним временам, когда во многих секторах, в том числе в космических технологиях, Российская Федерация находилась в авангарде".

"Пример Российской Федерации свидетельствует об ожидаемой адаптируемости (к санкциям) относительно благополучной страны с многообразными ресурсами, высококвалифицированным населением и многочисленными торговыми партнерами", — указывает Джазаири.

В этой связи он призвал незамедлительно провести анализ эффективности осуществления односторонних принудительных мер в отношении России в плане достижения их провозглашенной цели, "действуя при этом таким образом, чтобы избавить ни в чем не повинных гражданских лиц в странах-инициаторах и странах–объектах санкций от нежелательных неблагоприятных последствий для прав человека".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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Экономика
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