Jeep и Chrysler отзывают более трех тысяч машин в России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Уполномоченный дилер Jeep и Chrysler в РФ отзывает более 3,4 тысячи автомобилей Wrangler и Chrysler 300 из-за проблем с подушками безопасности переднего пассажира, сообщается на сайте Росстандарта.
"Причиной отзыва автомобилей является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности. Возникновение данной неисправности наиболее вероятно на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности", — говорится в сообщении.
На транспортных средствах будет проведена замена газогенератора подушки безопасности. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.