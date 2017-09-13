Jeep и Chrysler отзывают более трех тысяч машин в России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Уполномоченный дилер Jeep и Chrysler в РФ отзывает более 3,4 тысячи автомобилей Wrangler и Chrysler 300 из-за проблем с подушками безопасности переднего пассажира, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат авто, реализованные с апреля 2004 года по май 2013 года. Официальный представитель изготовителя в РФ "Эфсиэй Рус" уведомит владельцев о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

"Причиной отзыва автомобилей является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности. Возникновение данной неисправности наиболее вероятно на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности", — говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет проведена замена газогенератора подушки безопасности. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.