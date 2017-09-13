Минфин объявил о начале обмена евробондов на четыре миллиарда долларов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минфин объявил о начале обмена облигаций внешних облигационных займов РФ, при этом номинальная стоимость размещаемых бондов не должна превышать 4 миллиарда долларов, сообщается на сайте министерства.

Организаторами обмена выступают "ВТБ Капитал", банк "ГПБ Интернешнл", "Сбербанк КИБ".

"13 сентября 2017 года Минфин России информирует о проведении… обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков № МК-0-СМ-126 "Россия-2018" и № SK-0-СМ-128 "Россия-2030" на дополнительные выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации № 12840078V "Россия-2027" и № 12840079V "Россия-2047", размещаемые в целях обмена", — говорится в сообщении.

Владельцы обмениваемых облигаций могут направить "ВТБ Капиталу" заявки на выкуп обмениваемых облигаций в период с 13 по 19 сентября 2017 года. При этом цена бумаг не должна превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций выпуска МК-0-СМ-126 (Россия-2018) и 117,5% от номинальной стоимости (с учетом амортизации) для облигаций выпуска № SК-0-СМ-128 (Россия-2030).

Цена размещаемых облигаций определится 20 сентября по итогам анализа книги заявок, поданных на приобретение размещаемых облигаций, и устанавливается в соответствующих решениях об эмиссии облигаций.

При этом Минфин России оставляет за собой право на изменение сроков обмена указанных ценных бумаг.