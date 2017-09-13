Юрлицам могут дать право получать госуслуги без привязки к местонахождению

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Кабмин РФ предлагает внести поправки к законопроекту об экстерриториальном принципе оказания госуслуг, которые предполагают возможность получения таких услуг юрлицами по аналогии с физическими лицами — независимо от их места нахождения, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается ввести экстерриториальный принцип оказания государственных услуг. Заявителям будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать результаты госуслуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания.

Законопроект направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан. Поправки к нему подготовлены Минкомсвязью РФ.

"Поправками предлагается предоставить юридическим лицам возможность получать государственные услуги в соответствии с устанавливаемым законопроектом механизмом по аналогии с физическими лицами. Уточняются также полномочия правительства России по определению сроков перехода на предоставление государственных услуг по экстерриториальному принципу", — говорится в сообщении.