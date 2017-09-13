МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Средний долг потенциальных банкротов в России перед банками превышает 1,75 миллиона рублей, сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что к потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие закона о банкротстве, то есть имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

"На конец первого полугодия 2017 года под это определение попадали порядка 660 тысяч россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика составил 1,75 миллиона рублей. Для сравнения, долг среднего россиянина перед банками составляет около 190 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Самая высокая доля потенциальных банкротов зафиксирована в Еврейской автономной области – 3,8%, на Чукотке и Магаданской области – по 2,7%, Ингушетии – 2,6%, Ямало-Ненецком автономном округе – 2,5%. При этом самая низкая доля отмечается в Дагестане, республике Коми, на Алтае и в Чечне – по 0,8%, а также в Белгородской области – 0,9%.

Самое большое количество потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе – 115 тысяч человек, Санкт-Петербурге и области – более 44 тысяч, в Краснодарском крае – 29 тысяч, Свердловской области – почти 26 тысяч, и в Башкортостане – 19 тысяч. Меньше всего — на Чукотке – 295 человек, в республике Алтай – 761, в Ингушетии – 779, в Чеченской республике – 965, в Камчатском крае – 1,17 тысячи человек.

Самые большие долги отмечаются у жителей Костромской области – 2,77 миллиона рублей на заемщика, в Ингушетии – 2,66 миллиона рублей, в Москве и Подмосковье – 2,53 миллиона рублей, Калининградской области – 2,5 миллиона рублей и на Камчатке – 2,47 миллиона рублей. Самые низкие — в Чечне – 1 миллион рублей, Еврейской автономной области – 1,25 миллиона рублей, Забайкальском крае – 1,27 миллиона рублей, Амурской области – 1,29 миллиона рублей и в Бурятии – 1,36 миллиона рублей.