Аналитики не советуют инвестировать в криптовалюты

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Инвестировать в криптовалюты в настоящее время становится опасно, поскольку на рынке постепенно зреет "пузырь", а в перспективе виртуальные валюты ждет жесткое регулирование, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать и правительство будет аккуратно работать в данном направлении.
На рынке зреет "пузырь"
"Мы рекомендуем воздержаться от инвестиций в биткоин и криптовалюты в целом, поскольку интерес к ним подогревается СМИ, в то время как в секторе царят спекулятивные настроения и "синдром упущенных возможностей". Мы не считаем быстрый рост в секторе криптовалют фундаментально обоснованным и подозреваем, что на рынке зреет "пузырь", — сообщил аналитик в сфере стратегических исследований и проблем будущего поколения Julius Baer Альберто Перуччини.
По словам эксперта, сами по себе криптовалюты представляют собой незрелые технологии, которые "ждет жесткое регулирование, а также проблемы масштабирования и решения технических вопросов". "Помимо этого, сектор ограничен слабыми связями с "не-криптовалютной" и "не-черной" экономиками, включая имеющие первостепенное значение кредитные и платежные системы", — отметил он.
"На наш взгляд, уже можно говорить о созревании "пузыря" на рынке. Но мы бы еще немного подождали. Если оценивать капитализацию всех криптовалют — она составляет порядка 150 миллиардов долларов, что в принципе для мировой финансовой системы не так много. Пока разговоров на эту тему нет, ограничения, которые накладываются, носят локальный характер… С нашей точки зрения, потенциал пока еще есть", — считает председатель совета директоров "Прайм Капитал" Роман Лыков.
По его прогнозу, говорить о "пузыре" можно будет, когда капитализация всех криптовалют вырастет до 500 миллиардов долларов. "Тогда можно будет говорить, что стоит фиксироваться, и на этих уровнях выходить. Горячих денег таких много уже не бывает. По нашим оценкам, это уже предел", — добавил он.
Биткоин уже не тот
Биткоин, по мнению Перуччини, является крупнейшей криптовалютой благодаря своей обширной сети и премии за бренд. "Однако новые криптовалюты возникают практически ежедневно, с претензией на более совершенные технологии или решение конкретных проблем. Это привело к тому, что биткоин уступил часть рынка альтернативным криптовалютам", — отметил эксперт.
Такое же мнение в отношении биткоина высказывает и Лыков. "Сейчас стоит смотреть, выбирать. Конкретно в биткоин — не надо. Надо смотреть новые валюты, которые раскручиваются", — считает он.