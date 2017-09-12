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Экономика

Аналитики не советуют инвестировать в криптовалюты

18:4512.09.2017
(обновлено: 18:46 12.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн. Архивное фотоКриптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Инвестировать в криптовалюты в настоящее время становится опасно, поскольку на рынке постепенно зреет "пузырь", а в перспективе виртуальные валюты ждет жесткое регулирование, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать и правительство будет аккуратно работать в данном направлении.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне сообщил, что министерство хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, для физлиц покупка и продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с облигациями федерального займа (ОФЗ).

На рынке зреет "пузырь"

"Мы рекомендуем воздержаться от инвестиций в биткоин и криптовалюты в целом, поскольку интерес к ним подогревается СМИ, в то время как в секторе царят спекулятивные настроения и "синдром упущенных возможностей". Мы не считаем быстрый рост в секторе криптовалют фундаментально обоснованным и подозреваем, что на рынке зреет "пузырь", — сообщил аналитик в сфере стратегических исследований и проблем будущего поколения Julius Baer Альберто Перуччини.

По словам эксперта, сами по себе криптовалюты представляют собой незрелые технологии, которые "ждет жесткое регулирование, а также проблемы масштабирования и решения технических вопросов". "Помимо этого, сектор ограничен слабыми связями с "не-криптовалютной" и "не-черной" экономиками, включая имеющие первостепенное значение кредитные и платежные системы", — отметил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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"Более того, у криптовалют практически нет связи с реальной экономикой, поскольку лишь три из 500 крупнейших онлайн-ритейлеров принимают биткоин либо другую криптовалюту в качестве платежного средства (год назад таких магазинов было пять)", — добавил Перуччини.

"На наш взгляд, уже можно говорить о созревании "пузыря" на рынке. Но мы бы еще немного подождали. Если оценивать капитализацию всех криптовалют — она составляет порядка 150 миллиардов долларов, что в принципе для мировой финансовой системы не так много. Пока разговоров на эту тему нет, ограничения, которые накладываются, носят локальный характер… С нашей точки зрения, потенциал пока еще есть", — считает председатель совета директоров "Прайм Капитал" Роман Лыков.

По его прогнозу, говорить о "пузыре" можно будет, когда капитализация всех криптовалют вырастет до 500 миллиардов долларов. "Тогда можно будет говорить, что стоит фиксироваться, и на этих уровнях выходить. Горячих денег таких много уже не бывает. По нашим оценкам, это уже предел", — добавил он.

Биткоин уже не тот

Рубль в киберпространстве
© Fotolia / Sergey Tarasov
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В настоящее время первое место по капитализации среди криптовалют традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 69,871 миллиарда долларов (47,3% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 28,28 миллиарда долларов. На третьем месте Bitcoin Cash — его капитализация составляет 8,587 миллиарда долларов, на четвертом — криптовалюта Ripple с капитализацией в 8,298 миллиарда долларов, а на пятом — Litecoin с капитализацией в 3,488 миллиарда долларов.

Биткоин, по мнению Перуччини, является крупнейшей криптовалютой благодаря своей обширной сети и премии за бренд. "Однако новые криптовалюты возникают практически ежедневно, с претензией на более совершенные технологии или решение конкретных проблем. Это привело к тому, что биткоин уступил часть рынка альтернативным криптовалютам", — отметил эксперт.

Такое же мнение в отношении биткоина высказывает и Лыков. "Сейчас стоит смотреть, выбирать. Конкретно в биткоин — не надо. Надо смотреть новые валюты, которые раскручиваются", — считает он.

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