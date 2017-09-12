МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Ингосстрах" заключил первые договоры страхования кибер-рисков, сообщил РИА Новости начальник отдела страхования финансовых институтов компании Антон Казиев.

"Первые договоры уже заключены, страховые полисы оформлены", — сказал Казиев.

Он отметил, что страхование кибер-рисков в России находится на начальной стадии своего развития, и подчеркнул, что интерес к этому направлению со стороны потенциальных страхователей огромный. По его словам, страхуются компании разного уровня из разных сегментов, но лидерами в этом виде являются финансовые институты.

"Мы прогнозируем большие перспективы для этого направления бизнеса", — заявил Казиев, но добавил, что основная сложность развития – несовершенство законодательства, а также зачастую неправильное понимание страхователями сути страхового покрытия.

Кибер-страхование – страховой продукт по защите информационных рисков компаний, бизнес которых связан с обработкой и хранением данных.