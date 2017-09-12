НЬЮ-ЙОРК, 12 сен — РИА Новости. Табло со счетчиком государственного долга США в Нью-Йорке демонтировали после того, как сумма обязательств превысила исторический рубеж в 20 триллионов долларов.
Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник утром счетчик, который находился на Манхеттене, убрали, предположительно, для того, чтобы технически усовершенствовать дисплей.
Госдолг Штатов впервые перешагнул отметку в 20 триллионов долларов 8 сентября, когда президент США Дональд Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет и одобрил повышение потолка долга до 8 декабря.
По данным портала USdebtclock.org, отслеживающего состояние долга, сейчас он составляет примерно 20,16 триллиона долларов.