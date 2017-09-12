Часы госдолга США в Нью-Йорке убрали после достижения отметки $20 трлн

Место, на котором находились часы госдолга США в Нью-Йорке

Место, на котором находились часы госдолга США в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 12 сен — РИА Новости. Табло со счетчиком государственного долга США в Нью-Йорке демонтировали после того, как сумма обязательств превысила исторический рубеж в 20 триллионов долларов.

В пятницу часы, которые в реальном времени отсчитывали госдолг США, достигли отметки 20 триллионов долларов.

Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник утром счетчик, который находился на Манхеттене, убрали, предположительно, для того, чтобы технически усовершенствовать дисплей.

Госдолг Штатов впервые перешагнул отметку в 20 триллионов долларов 8 сентября, когда президент США Дональд Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет и одобрил повышение потолка долга до 8 декабря.

По данным портала USdebtclock.org, отслеживающего состояние долга, сейчас он составляет примерно 20,16 триллиона долларов.