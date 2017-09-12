КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Приватизация государственных объектов на Украине должна проходить с привлечением украинских и иностранных инвесторов, за исключением инвесторов из России, заявил президент Украины Петр Порошенко во вторник на заседании совета реформ.
Сообщается, что во вторник под председательством Порошенко прошло заседание нацсовета реформ, который рассмотрел законопроект, направленный на обеспечение прозрачности и эффективности приватизации государственных предприятий.
Глава государства подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины, ее инвестиционного климата и перспектив экономического роста.
"Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентно и с новыми законодательными нормами, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, за исключением страны-агрессора", — сообщает пресс-служба.