Порошенко призвал не допустить инвесторов из РФ к приватизации на Украине

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Приватизация государственных объектов на Украине должна проходить с привлечением украинских и иностранных инвесторов, за исключением инвесторов из России, заявил президент Украины Петр Порошенко во вторник на заседании совета реформ.

"Приватизация объектов госсобственности должна проходить открыто с привлечением украинских и иностранных инвесторов, но без инвесторов страны-агрессора", — передает заявление Порошенко его пресс-служба.

Сообщается, что во вторник под председательством Порошенко прошло заседание нацсовета реформ, который рассмотрел законопроект, направленный на обеспечение прозрачности и эффективности приватизации государственных предприятий.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины, ее инвестиционного климата и перспектив экономического роста.

"Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентно и с новыми законодательными нормами, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, за исключением страны-агрессора", — сообщает пресс-служба.

В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.