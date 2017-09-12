Росатом изучит потенциальные площадки для ветропарков в Краснодарском крае

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в ближайшее время проведет ветроизыскания на потенциальных площадках для строительства ветропарков вдоль Черноморского побережья в Краснодарском крае, сообщил департамент коммуникаций Росатома.

Проекты по ветроэнергетике Росатом рассматривает как одну из перспективных своих неядерных "точек роста". В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт.

В июне нынешнего года Росатом по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Планируемые к строительству мощности составят 43% российского рынка ветрогенерации. Строительство ветропарков намечено на 2019-2022 годы. Для решения этой задачи в ближайшее время предстоит осуществить на предприятиях машиностроительного дивизиона Госкорпорации "Росатом" самую масштабную в России программу локализации производства ветроустановок мегаваттного класса.

По слова советника генерального директора АО "ВетроОГК" (входит в Росатом) Михаила Банова, реализация проекта позволит создать в Южном федеральном округе около 1000 новых рабочих мест.

"Мы открыли уже представительство АО "ВетроОГК" в Краснодаре и в ближайшее время приступаем к проведению необходимых ветроизмерений на потенциальных площадках вдоль Черноморского побережья Краснодарского Края и ряде других районов юга России", — сообщил Банов, слова которого цитируются в сообщении.