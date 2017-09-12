Сбербанк ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сбербанк ожидает продолжения снижения ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой Банка России, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

На вопрос, ожидает ли Сбербанк ставки по ипотеке ниже 7% годовых, Греф ответил утвердительно. "Когда-то, конечно, да. Если инфляция будет падать в соответствии с планами, я думаю, что когда-то и ставки будут ниже 7%, вопрос конечно, когда", — отметил он.

"В этом году давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация со ставкой рефинансирования, сейчас консенсус — прогноз снижения на 56 (базисных пунктов — ред.)… если тренд продолжится, то ставки еще на рынке пойдут вниз, конечно", — добавил Греф. Он также отметил, что Сбербанк ожидает снижения ставки на 0,5 процентного пункта.

Банк России на последнем заседании, в июле, сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. Всего в текущем году ЦБ снижал ее трижды. Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросам процентной политики пройдет 15 сентября.