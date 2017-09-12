"Газпром" изучает перспективы геологоразведки и добычи на шельфе Ливана

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский "Газпром" изучает перспективы шельфа Ливана и целесообразность участия в тендерах на геологоразведку и разработку морских блоков страны, говорится в материалах ко встрече председателя совета министров Ливана Саада Харири с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

"В настоящее время ПАО "Газпром" изучает Левантийский бассейн на предмет выявления новых перспективных газоносных структур, в том числе и на шельфе Ливана, и в случае выявления привлекательных геологических объектов готово рассмотреть возможность участия в международных тендерах, организуемых ливанской стороной, на получение права геологоразведки и разработки морских блоков", — говорится в материалах.

Кроме того, "Новатэк" планирует принять участие в тендере на шельфовый блок, частично расположенный в акватории, в отношении которых существует спор о разграничении морских пространств между Ливаном и Израилем, прорабатывается модель участия в проекте. "Лукойл" сейчас проходит повторную квалификацию для участия в ранее замороженном тендере на разработку геологоразведочных блоков, о возобновлении которого объявили в январе 2017 года, отмечается в материалах.

В конце апреля сообщалось, что "Новатэк" и "Лукойл" прошли второй предквалификационный тур для участия в лицензионном раунде по распределению лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе страны.

Ливан к концу 2016 года начал выход из двухлетнего политического кризиса с избранием президентом страны генерала Мишеля Ауна и формированием нового правительства. Госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль в начале января сообщил РИА Новости, что нефтегазовая сфера является одним из приоритетов для нового правительства и предметом интереса во взаимодействии с РФ. По его словам, российские компании были первыми, выступившими с предложениями участвовать в тендерах по нефти и газу наряду с другими, некоторые уже основали консорциум.