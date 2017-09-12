В ТПП призвали власти содействовать развитию криптовалют в России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российское государство должно регулировать развитие криптовалют, остановить их развитие уже невозможно, считает председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза.

"Любое массовое явление должно регулироваться, но государство должно создавать условия для развития. И совершенно понятно, что остановить развитие криптовалют никто уже не сможет", — сказал он на конференции "Современные проблемы обращения цифровых денег. Возможности и перспективы развития криптовалют".

Он также отметил, что небольшая по мировым меркам общая капитализация криптовалют не означает несущественность этого явления. Непрерывный рост капитализации криптовалют начался в конце июля, и в конце августа показатель превысил 150 миллиардов долларов.

Сопоставляя объемы, эксперт привел в пример небанковский финансовый сектор. "Весь небанковский финансовый рынок России (рынок ценных бумаг, лизинг и т.д.) всего чуть больше 100 миллиардов долларов — мы же развиваем его и регулируем", — сказал он.

Ранее в сентябре министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный. По его мнению, для физлиц покупка криптовалют должна быть аналогичной покупке ОФЗ.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус. Моисеев также сообщил, что Минфин РФ надеется, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство РФ, нормативные акты по ее регулированию будут направлены в частности на судебную защиту покупателей и продавцов криптовалют.