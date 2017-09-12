МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Совет Ассоциации российских банков (АРБ) удовлетворил заявления о выходе из состава организации девяти крупнейших банков.

Ассоциацию покинули Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "Открытие", Альфа-банк, Бинбанк и БМ-Банк. О своем решении они заявили еще в июле.

Причиной выхода банки назвали неудовлетворительную работу руководства ассоциации. По их мнению, АРБ не учитывает интересы ее членов, а также "заменяет конструктивный диалог многочасовыми речами". В совместном заявлении кредитных организаций говорится, что работа АРБ подрывает деловое партнерство между банками, мешает их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Центробанком и госорганами.

Позже в Альфа-банке заявили, что ряд кредитных организаций может создать новое объединение, альтернативное АРБ. Однако затем стало известно, что они отказались от этой идеи в пользу расширения Ассоциации "Россия".

В августе в СМИ появились сообщения, что из АРБ могут выйти банки "Ак Барс", "Зенит" (и его дочерний Липецккомбанк), Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк.

Ассоциации российских банков — некоммерческое объединение, основанное в 1991 году для лоббирования интересов кредитных организаций. В ее состав входят более 400 членов.