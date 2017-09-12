Европарламент проведет в четверг дебаты по "Северному потоку-2"

БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент 14 сентября на пленарной сессии в Страсбурге проведет дебаты по ситуации с проектом строительства трубопровода "Северный поток-2", сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете.

"Дебаты пройдут с участием еврокомиссара Каньете", — сказала собеседница агентства.

Ранее вице-председатель Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил РИА Новости, что исполнительная коллегия Евросоюза по-прежнему надеется получить право провести с российской стороной переговоры о создании специальной юридической базы для "Северного потока-2". По его словам, Еврокомиссия ищет дату для обсуждения с министром энергетики РФ Александром Новаком вопросов, связанных с реализацией проекта.

Еврокомиссия стремится подвести будущий газопровод под действие ряда правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Ранее ЕК одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с РФ. Этот мандат должен быть теперь утвержден странами-членами ЕС.

На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС. Поэтому ЕК выражала желание достичь соглашения с РФ по ряду ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода. Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".