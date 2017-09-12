Госдолг США превысил 20 триллионов долларов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Государственный долг США впервые в истории превысил 20 триллионов долларов, сообщает Business Insider.

С середины марта порог долга был заморожен на отметке в 19,84 триллиона долларов. На прошлой неделе президент Дональд Трамп подписал закон о его временном повышении.

К настоящему моменту показатель достиг 20,164 триллиона долларов и продолжает расти.



