СМИ узнали о планах Сбербанка продать аэропортовый бизнес

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сбербанк ищет покупателя на пакет, составляющий 20% минус 1 акция компании "Базэл аэро", совместного предприятия "Базового элемента" Олега Дерипаски, сингапурской Changi Airports International и банка, пишет во вторник газета "Ведомости".

Сообщается, что долю в кипрской Transport AMD – 2 (головной компании холдинга "Базэл аэро") Сбербанк купил за 120 миллионов долларов в 2012 году, 30% тогда же приобрела Changi (владеет и управляет аэропортом Сингапура) за 200 миллионов долларов, 50% плюс 1 акция "Базовый элемент" оставил у себя. Холдинг, оцененный в 500 миллионов долларов, включает в себя аэропорты Сочи, Краснодара (вместе с филиалом – аэропортом Геленджика) и Анапы. Помимо этого, у "Базэла" есть другие аэропортовые активы: аэропорт Красноярска и 33% аэропорта Владивостока (по 33% также у РФПИ и Changi), пишет газета.

Сбербанк планировал, что инвестиции в "Базэл аэро" будут временными, заявил изданию один из собеседников. Пакет Сбербанка состоит из привилегированных акций, что подтверждают данные реестра, которые дают банку право на фиксированные выплаты, сказал другой собеседник. В отчете Transport AMD – 2 вложения Сбербанка в холдинг классифицированы как долг перед связанной стороной с процентная ставкой 12% годовых. Таким образом, Сбербанк с 2012 года мог получить 72 миллионов долларов в виде процентов по долгу.

Эти выплаты "Базовый элемент" и Changi давно считают обременительными для холдинга, сообщают собеседники газеты. При этом, судя по данным отчета, у "Базового элемента" и Changi в июле появился опцион на приобретение пакета Сбербанка. Как отметил собеседник издания, "Базовый элемент" всерьез рассматривал возможность самому выкупить пакет Сбербанка. Но это маловероятно, так как Сбербанк продает дорого, а лишних средств у "Базового элемента" нет, сказал другой собеседник.

Кроме того, "Базовый элемент" и сам активно участвует в поиске покупателя, на пакет есть иностранный претендент, переговоры с которым находятся в продвинутой стадии, отмечают источники, не называя интересанта и стоимости пакета. Представители "Базового элемента" и Сбербанка отказались от комментариев газете. Издание также сообщает, что пассажиропотоки "Базэл аэро" в 2012–2016 годы выросли с 5,5 миллиона до 9,9 миллиона человек, а в первом полугодии 2017 года четыре аэропорта приняли 4,5 миллиона пассажиров.

Как подсчитал аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов, средний мультипликатор для оценки российских аэропортов по трафику – 2,5 тысячи рублей за пассажира, то есть весь холдинг можно оценить примерно в 25 миллиардов рублей. Но оценка по мультипликатору EV/EBITDA будет выше – 25–35 миллиардов рублей, так как на 2016 год аэропорты холдинга имели отрицательный чистый долг, добавил эксперт. Выходит, пакет Сбербанка может стоить 5–7 миллиардов рублей. Юминов считает, что инфраструктурные активы интересны, а "Базэл аэро" к тому же работает в привлекательном регионе, а так как стратегический инвестор холдинга в лице Changi уже есть, то этот пакет может заинтересовать портфельных инвесторов.