На "АвтоВАЗе" стартовало производство двух новых версий Lada Vesta

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил производство Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross на заводе в Ижевске, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

"11 сентября 2017 года дан старт серийному производству двух новых моделей – Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Первые автомобили сошли с конвейера завода "Lada-Ижевск" — заявил автопроизводитель.

Две новых модификации дополнили модельный ряд Lada Vesta, которая, по оценкам "АвтоВАЗа", занимает третью строчку в рейтинге наиболее востребованных машин на российском рынке.

Сообщается, что эксперты компании испытали более 100 прототипов Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Машины успешно прошли краш-тесты и испытания на надежность как в лаборатории, так и в реальных дорожных условиях.

Новые технологии

Для производства новых моделей на предприятии освоили штамповку 79 кузовных деталей, значительно модифицировали технологию сварки, покраски и сборки авто. "На конвейере появилось 38 новых технологических операций", — говорится в пресс-релизе.

"Особое внимание было уделено тонкой настройке подвески LADA Vesta SW с учетом распределения массы автомобиля. Для LADA Vesta SW Cross удалось разработать уникальный вариант подвески с увеличенным дорожным просветом и эффективным балансом между изначально присущей LADA Vesta азартной управляемостью и комфортом", — подчеркивается в заявлении.

Спортивный дизайн

Ранее президент "АвтоВАЗа" Николя Мор заявил, что Vesta SW Cross появится в продаже осенью 2017 года. "Автомобиль пойдет в продажу, возможно, в октябре-ноябре, в конце года, в последнем квартале. Но пока точная дата не определена", — сказал он на пресс-конференции.

Впервые SW Cross представили на дне открытых дверей "АвтоВАЗа" в июле. Новая модель получила спортивный дизайн, интерьер выполнен в оранжево-черных тонах. Cross может похвастаться большим дорожным просветом (203 мм). Машина также оснащена подогревом задних сидений.

800 тысяч рублей

В августе Мор заявил, что Vesta SW в максимальной комплектации будет стоить более 800 тысяч рублей.

"Lada Vesta SW будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 будет стоить дороже 800 тысяч", — сказал президент "АвтоВАЗа".

Он также подтвердил, что продажи новинки начнутся ближе к концу 2017 года.