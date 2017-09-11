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Экономика

В Греции выразили заинтересованность в энергосотрудничестве с Россией

20:4611.09.2017
(обновлено: 16:39 13.09.2017)
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© РИА Новости / Геннадий МельникСпециальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитриос Веланис. Архивное фотоСпециальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитриос Веланис. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник

САЛОНИКИ, 11 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция по-прежнему заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Россией и строительстве газопровода для транзита российского газа через свою территорию и считает, что энергетика не должна зависеть от политики. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал специальный советник премьер-министра Греции Алексиса Ципраса по вопросам сотрудничества с Россией Димитриос Веланис.

Флаги России и Греции. Архивное фото
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Советник Ципраса: Греция не будет участвовать в "холодной войне" против РФ

Россия готова построить газопровод через территорию Греции — вторую нитку "Турецкого потока" в том случае, если будет согласие Еврокомиссии и ее гарантии. Однако переговоры по этому вопросу, судя по всему, не продвигаются. Министр энергетики Греции Йоргос Статакис в субботу ничего не смог ответить корреспонденту РИА Новости на вопрос о ходе переговоров.

Министр транспорта России и сопредседатель российско-греческой межправкомиссии Максим Соколов в понедельник в интервью РИА Новости сказал, что во время встреч с греческими партнерами в Салониках обсуждал этот вопрос, "но здесь не все зависит от греческой стороны".

Энергетика

"Греческая сторона исходит из нескольких позиций. Первая — мы не мыслим энергетическую безопасность Европы, в том числе Греции, без участия России. Это догма для нас. Мы знаем, что такое снабжение из других источников, мы признаем плюрализм поставок энергетических ресурсов, но мы признаем, что самый близкий источник энергии, самый дешевый и самый результативный — это снабжение из России. Это всегда было и всегда будет, по крайней мере в наше время",- сказал Веланис.

По его словам, напрасных идет смешение геополитики с энергетической политикой.

Фондовая биржа в Афинах, Греция. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris,
В Салониках пройдет деловой форум "ЕАЭС-Греция"
"Энергетика — это чистая экономика, и вопросы здесь можно решать без политики. Мы считаем превращение энергетики в политику очень большой ошибкой некоторых лидеров, которые это делают. А за ними все-таки скрываются их личные экономические интересы. Мы же хотим защитить экономические интересы Греции, особенно в условиях кризиса. Поэтому мы считаем, что вопрос с поступлением российского газа скорейшим образом должен быть решен и газ должен поступать", — сказал советник премьера.

Веланис напомнил, что Греция снабжалась и продолжает снабжаться "Газпромом".

"Никакие другие энергоносители — жидкие, сжиженные, любые — не могут решить проблему. Если же они намерены решить проблему, пусть объявляют цены, пусть объявляют способ поставок, пусть объявляют, где используют эти ресурсы. Мы за то, чтобы быстро уйти из политики в реальную экономику. Это значит быстро договориться со всеми возможными поставщиками. Греция входит в период развития экономики, а без газа, добавлю — без дешевого газа не может быть никакого развития. Вот наша позиция", — сказал Веланис.

По его словам, с Еврокомиссией постоянно идет разговор о поставках российского газа.

"Постоянно ведутся переговоры. В этом заинтересована не только Греция, но и Италия, подписаны протоколы о намерениях. Заинтересованы и другие страны, которые соседствуют с Грецией — Скопье, Албания, Болгария. Все заинтересованы в решении проблем своей энергетики. Поэтому мы считаем, что перспектива есть и из политической плоскости этот разговор перейдет в энергетическую, экономическую плоскость", — сказал советник.

Он признал, что трудности есть. В частности, из конкурсов по приватизации энергокомпаний в Греции, среди которых DESFA, исключены неевропейские компании, что может сказаться и на цене.

"Если преобладают политические решения, надо подождать экономических результатов, а они будут очень скоро, и вопрос может зайти в тупик. Мы уверены, что альтернативные источники энергии не смогут удовлетворить потребности экономики", — заметил Веланис.

Флаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Греция и Болгария готовы стать "мостом" между Евросоюзом и Россией
Он выразил уверенность, что скоро поступит на европейский рынок и очень дешевый российский СПГ.

Инвестиции

Веланис заявил также, что Греция намерена привлекать инвестиции всех стран, в том числе и из России.

Накануне на пресс-конференции одна журналистка предложила премьер-министру Греции изменить политику в отношении инвестиций из Китая и привлекать только европейские инвестиции. Ципрас ответил, что Греция намерена привлекать инвестиции и из Китая, и из России, и из других стран.

На вопрос, рассматриваются ли сейчас крупные инвестиционные проекты с Россией, Веланис ответил: "Да. Рассматриваются проекты. Они, может, даже не российского, а международного масштаба и характера".

"Россия никогда не закрывалась в себе. Она участник международного рынка, и есть компании с российскими интересами, которые заходят в Грецию из Америки, из Европы. Кто может ограничивать это и кто поставит фильтры на эти инвестиции? Греция приветствует любые инвестиции, которые послужат греческой экономике. И премьер-министр ответил, что инвестиции не имеют паспорта или цвета", — сказал советник.

ЕАЭС

По его словам, в рамках этой логики и философии проводится и деловой форум "ЕАЭС — Греция: новый мост для сотрудничества и развития".

"Это попытка расширить свои рынки и сферы влияния. Сегодня участвовали в форуме дружественные страны — Армения, Белоруссия, Казахстан. И они все имеют перспективу", — сказал Веланис.

Регистрация на рейс. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Россия и Греция увеличивают частоту рейсов Москва-Афины и обратно
Он заметил, что сейчас с этими странами небольшой торговый оборот, и Греция заинтересована в его росте.

"Мы приветствуем форум. Он проходил в рамках международной выставки в Салониках и по контрактам, которые подписала выставка с Росконгрессом — большой российской организацией, которая проводит международные форумы. Это международная экономическая политика, в которой мы будем постоянно участвовать. Мы приветствуем и поддерживаем любую попытку расширить наши рынки",- заключил советник премьер-министра Греции.

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