Использование криптовалюты может помочь обойти санкции, считает Аксаков

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Криптовалюты и ICO (первичное размещение токенов криптовалют) открывают возможность обхода антироссийских санкций для инвесторов, желающих профинансировать проекты в России, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я думаю, что эти новые инструменты — криптовалюты, ICO — открывают возможности для ухода от санкций для тех, кто хочет профинансировать какие-то проекты в России, в том числе, в Крыму. Информация про тех, кто инвестирует, например, в токены, которые выпускаются при ICO, зашифрована. Соответственно, можно не бояться последствий, связанных с санкциями", — отметил Аксаков.
"Я являюсь сторонником того, чтобы в пилотном варианте запустить торговлю криптовалютами. Я бы не опасался сделать здесь решительный шаг для того, чтобы, в том числе, наработать опыт, который позволит более эффективно определять правовой режим работы с такими новыми инструментами", — отметил Аксаков, добавив, что законопроект о криптовалютах Госдума может рассмотреть уже в декабре.
Аксаков в начале сентября отмечал, что Госдума сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют на территории России, к концу осенней сессии.