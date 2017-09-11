Использование криптовалюты может помочь обойти санкции, считает Аксаков

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Криптовалюты и ICO (первичное размещение токенов криптовалют) открывают возможность обхода антироссийских санкций для инвесторов, желающих профинансировать проекты в России, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, что эти новые инструменты — криптовалюты, ICO — открывают возможности для ухода от санкций для тех, кто хочет профинансировать какие-то проекты в России, в том числе, в Крыму. Информация про тех, кто инвестирует, например, в токены, которые выпускаются при ICO, зашифрована. Соответственно, можно не бояться последствий, связанных с санкциями", — отметил Аксаков.

Он сообщил, что 12 сентября будет создан экспертный совет по финтеху, который сконцентрируется на разработке правил работы на рынке криптовалют. Также планируется проработать определение криптовалют как финансовых активов; определить, следует ли создавать реестр "майнеров"; и стоит ли регистрировать физических лиц, занимающихся криптовалютами, как предпринимателей.

"Я являюсь сторонником того, чтобы в пилотном варианте запустить торговлю криптовалютами. Я бы не опасался сделать здесь решительный шаг для того, чтобы, в том числе, наработать опыт, который позволит более эффективно определять правовой режим работы с такими новыми инструментами", — отметил Аксаков, добавив, что законопроект о криптовалютах Госдума может рассмотреть уже в декабре.

Аксаков в начале сентября отмечал, что Госдума сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют на территории России, к концу осенней сессии.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус. Моисеев также сообщил, что Минфин РФ надеется, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство РФ, нормативные акты по ее регулированию будут направлены в частности на судебную защиту покупателей и продавцов криптовалют.