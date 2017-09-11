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Экономика

Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ

19:2211.09.2017
(обновлено: 19:42 11.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМаксим Топилин на совместном заседании коллегий генпрокуратуры РФ и минтруда РФМаксим Топилин на совместном заседании коллегий генпрокуратуры РФ и минтруда РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минтруд подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума, документ будет внесен в Госдуму вместе с федеральным бюджетом на 2018-2020 годы, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Исаев: Госдума готова принять закон о повышении МРОТ в осеннюю сессию

"Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года — до 100%", — цитирует Топилина пресс-служба Минтруда.

В результате с 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 489 рублей, а абсолютный размер МРОТ с 1 января 2019 года будет установлен в 2018 году исходя из динамики прожиточного минимума, сообщил министр.

Не ниже прожиточного минимума

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% с 1 января 2018 года и не позднее 2019 года уравнять их.

Покупатели в отделе фруктов гипермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Правительство повысило прожиточный минимум до 9909 рублей

"Нам нужно решить принципиальную задачу — довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума, нужно уравнять его с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан", — сказал глава государства.

Путин отметил, что понимает "внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве", и коллег, которые защищают различные точки зрения, поскольку подобные шаги ведут к серьезным дополнительным расходам для государства и бизнеса.

Вместе с тем президент подчеркнул, что необходимо как можно скорее довести МРОТ до прожиточного минимума, и поручил внести соответствующее предложение в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Уровень прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 9889 рублей в месяц.

Важнейший закон

Первый зампред фракции "Единая Россия", член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил РИА Новости, что Госдума готова приступить к работе над новым законопроектом.

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин пообещал, что власти постараются улучшить жизнь россиян

По словам депутата, сейчас парламентарии совместно с правительством должны оформить решение президента в виде законопроекта. Он также отметил, что проблема повышения МРОТ не может быть решена одномоментно.

"Проблема эта очень важная, но мы понимаем, что нельзя одним скачком решить ее. Работодатели всех уровней, бюджеты всех уровней должны подготовиться… Уверен, что принятие этого закона станет одной из важнейших задач предстоящей осенней сессии. Важнейший закон, и мы обязательно его примем в эту сессию", — подчеркнул Исаев.

Повышение МРОТ

В июле минимальный размер оплаты труда повысился на 300 рублей и достиг 7,8 тысячи рублей. На сегодняшний день работодатель не может установить ежемесячную заработную плату ниже этой суммы, если сотрудник отработал норму, зафиксированную в трудовом договоре.

Купюры достоинством сто рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
"Минималку" уравняют с прожиточным минимумом к 2019 году

Уже тогда было заявлено, что целью повышения МРОТ является постепенное доведение его уровня до величины, которая будет соответствовать прожиточному минимуму в стране.

Как заявил глава Минтруда Максим Топилин, повышение должно снизить объемы "серой" зарплаты, а также "выманить" бизнес из тени.

"Надо проверить"

Во время прямой линии к президенту России обратились несколько человек с просьбой разобраться с низкими зарплатами. Так, ведущие телемоста передали главе государства вопрос почтальона, которые рассказал, что получает 3600 рублей.

Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МЭР предлагает отвязать социальный платеж предпринимателей от размера МРОТ

Владимир Путин обратил внимание на несоответствие подобного оклада российскому законодательству и поручил разобраться в ситуации. "Там насчет 3600 рублей надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3600 рублей", — сказал он.

На четверть за два года

По словам главы Минтруда Максима Топилина, в 2016-2017 годах минимальный размер оплаты труда существенно вырос.

"Повышение МРОТ с 1 июля 2017 года производится на прогнозный уровень инфляции — 4%: с 7500 до 7800 рублей в месяц. Соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%. В общей сложности в 2016-2017 годах МРОТ повысится на 25,7%", — сообщил министр.

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Селиванов
Запомните этот момент.
Ведь следующую подачку вы увидите через 6 лет
19:32
11.09.2017
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belskiy-1910
Вошть сказал надо , посмотрев на явку на выборы , клерки ответили - есть!
19:32
11.09.2017
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