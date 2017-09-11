Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минтруд подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума, документ будет внесен в Госдуму вместе с федеральным бюджетом на 2018-2020 годы, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

"Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года — до 100%", — цитирует Топилина пресс-служба Минтруда.

В результате с 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 489 рублей, а абсолютный размер МРОТ с 1 января 2019 года будет установлен в 2018 году исходя из динамики прожиточного минимума, сообщил министр.

Не ниже прожиточного минимума

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% с 1 января 2018 года и не позднее 2019 года уравнять их.

"Нам нужно решить принципиальную задачу — довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума, нужно уравнять его с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан", — сказал глава государства.

Путин отметил, что понимает "внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве", и коллег, которые защищают различные точки зрения, поскольку подобные шаги ведут к серьезным дополнительным расходам для государства и бизнеса.

Вместе с тем президент подчеркнул, что необходимо как можно скорее довести МРОТ до прожиточного минимума, и поручил внести соответствующее предложение в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Уровень прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 9889 рублей в месяц.

Важнейший закон

Первый зампред фракции "Единая Россия", член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил РИА Новости, что Госдума готова приступить к работе над новым законопроектом.

По словам депутата, сейчас парламентарии совместно с правительством должны оформить решение президента в виде законопроекта. Он также отметил, что проблема повышения МРОТ не может быть решена одномоментно.

"Проблема эта очень важная, но мы понимаем, что нельзя одним скачком решить ее. Работодатели всех уровней, бюджеты всех уровней должны подготовиться… Уверен, что принятие этого закона станет одной из важнейших задач предстоящей осенней сессии. Важнейший закон, и мы обязательно его примем в эту сессию", — подчеркнул Исаев.

Повышение МРОТ

В июле минимальный размер оплаты труда повысился на 300 рублей и достиг 7,8 тысячи рублей. На сегодняшний день работодатель не может установить ежемесячную заработную плату ниже этой суммы, если сотрудник отработал норму, зафиксированную в трудовом договоре.

Уже тогда было заявлено, что целью повышения МРОТ является постепенное доведение его уровня до величины, которая будет соответствовать прожиточному минимуму в стране.

Как заявил глава Минтруда Максим Топилин, повышение должно снизить объемы "серой" зарплаты, а также "выманить" бизнес из тени.

"Надо проверить"

Во время прямой линии к президенту России обратились несколько человек с просьбой разобраться с низкими зарплатами. Так, ведущие телемоста передали главе государства вопрос почтальона, которые рассказал, что получает 3600 рублей.

Владимир Путин обратил внимание на несоответствие подобного оклада российскому законодательству и поручил разобраться в ситуации. "Там насчет 3600 рублей надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3600 рублей", — сказал он.

На четверть за два года

По словам главы Минтруда Максима Топилина, в 2016-2017 годах минимальный размер оплаты труда существенно вырос.

"Повышение МРОТ с 1 июля 2017 года производится на прогнозный уровень инфляции — 4%: с 7500 до 7800 рублей в месяц. Соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%. В общей сложности в 2016-2017 годах МРОТ повысится на 25,7%", — сообщил министр.