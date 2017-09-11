В Госдуме поддержали законопроект о введении системы tax free в России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении в России системы tax free.

Комитет планирует вынести законопроект, внесенный правительством РФ, на рассмотрение Госдумы 20 сентября.

Принятие законопроекта позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать суммы НДС, уплаченные при приобретении товара в организациях розничной торговли в России, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Документ также предусматривает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли, по товарам, реализованным таким физическим лицам. Помимо этого, устанавливается нулевая ставка НДС в отношении услуг организаций по выплате сумм НДС таким физлицам и определяется перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности такой ставки.

Система tax free – это распространённая практика во многих странах мира, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, иностранцы, покидающие Россию, смогут возвращать НДС с купленных в ней товаров, то есть "18% за минусом комиссии компании, которая будет оператором этой системы".

Глава российского кабмина отмечал, что в России система tax free "заработает" с 1 октября 2017 года. Система в пилотном режиме может быть запущена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. А затем, по итогам пилотного запуска, власти РФ уже будут принимать решение о ее дальнейшем распространении.