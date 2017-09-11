"Газпром" увеличит транзит газа через Украину, заявили в Киеве

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. "Газпром" подал заявку на увеличение транзита газа через Украину до 315 миллионов кубометров в сутки из-за остановки трубопровода "Северный поток" на плановый ремонт, сообщили в "Нафтогазе".

Отмечается, что за последнюю неделю суточная заявка на транзит выросла на 47 миллионов кубометров.

"НАК "Нафтогаз Украины" готова обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 миллионов кубов в сутки.

Трубопровод "Северный поток", по которому российский газ поставляется в Европу по дну Балтийского моря, с понедельника, 11 сентября, приостановил работу до 22 сентября в связи с ежегодным плановым ремонтом.

Как отмечала компания-оператор Nord Stream AG, сроки остановки газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами. "Северный поток" был введен в эксплуатацию более пяти лет назад, он постоянно поставляет природный газ на рынок Европы, поэтому регулярное техобслуживание позволяет обеспечить его эффективную, безопасную и надежную работу, пояснял оператор.

Согласно данным "Укртрансгаза" (оператор украинской газотранспортной системы), объем транспортировки газа в Европу через Украину за январь-август вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 61,95 миллиарда кубометров, что является максимальным показателем с 2011 года.