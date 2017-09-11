Рост экономики России в 2017 году может составить 1,4-1,5%, считает Костин

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Рост ВВП России в текущем году может составить 1,4-1,5%, а в 2018 году — превысить 2%, считает глава ВТБ Андрей Костин.

ЦБ РФ в настоящее время прогнозирует, что ВВП в текущем году вырастет на 1,3-1,8%. В конце августа регулятор заявил, что по итогам 2017 года темп прироста ВВП может оказаться выше прогнозируемого, и что прогноз ВВП на текущий год будет уточнен и опубликован в сентябре. Новый прогноз Минэкономразвития исходит из роста экономики РФ в 2017 году на 2,1% (прежняя оценка — 2%). При этом прогнозы министерства по росту ВВП в 2018-2020 годах существенно улучшены. Так, ВВП в 2018 году вырастет также на 2,1%, в 2019 году – на 2,2%, в 2020 году ускорится до 2,3%. Прежний прогноз предполагал рост экономики страны на 1,5% ежегодно.

"Мы ожидаем в этом году экономический рост порядка 1,4-1,5%, в следующем году он может быть более 2%. Но это, конечно, недостаточно для нас. Нам нужны показатели роста выше, чем среднемировые", — сказал Костин в интервью РИА Новости.

Топ-менеджер считает, что инфляция по итогам года не превысит 3,5%. "По нашим оценкам, инфляция по итогам года не превысит 3,5% — рекорд для России. Сама по себе низкая инфляция не решает все проблемы, в том числе и с инвестициями. Но не решив эту проблему, точно нельзя двигаться вперед. На мой взгляд, в сентябре ЦБ мог бы снизить ставки, по крайней мере, на 0,25 процентного пункта", — отметил он.

"Помню свои годы работы в Лондоне в посольстве. Тогда Маргарет Тэтчер тоже считала, что инфляция — главный враг британской экономики и довольно успешно эту тему решила. Мы тоже решаем", — добавил Костин.

По данным Росстата, по итогам августа зафиксирована дефляция в размере 0,5%, годовая инфляция составила 3,3%. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что инфляция по итогам 2017 года может быть ниже 3,5%. Таргет ЦБ — 4%.

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