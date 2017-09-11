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Экономика

ВТБ постепенно сократит бизнес на Украине до одного офиса в Киеве

Сюжет:
Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (130)
16:2011.09.2017
(обновлено: 17:13 11.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент-председатель правления банка ВТБ Андрей КостинПрезидент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВТБ рассчитывает постепенно сократить свой бизнес на Украине и оставить один офис в Киеве: руководство Украины препятствует продаже банка потенциальным инвесторам, заявил в интервью РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Я абсолютно уверен, что у руководства Украины нет желания, чтобы мы продали там банки. Нас просто будут удушать. Я даже думал, может, обратиться к президенту, потому что наш банк ВТБ – это банк, который принадлежал господину (президенту Украины Петру — ред.) Порошенко в свое время. Это бывший банк "Мрия", что означает мечта. Сейчас власти делают все, чтобы удушить эту бывшую мечту господина Порошенко окончательно. По крайней мере, два предыдущих покупателя, которые реально хотели купить, не получили разрешение Нацбанка", — сказал Костин.

Глава ВТБ пояснил, что банк рассчитывает поэтапно списывать задолженность. "Мы в основном создали уже резервы и продолжим сокращать нашу деятельность до, наверное, одного офиса в центре Киева. Я думаю, что мы к этому придем", — отметил топ-менеджер.

"Мы продаем активы и недвижимость, которые у нас там есть. Мы продаем кредиты или получаем возврат кредитов, потому что мы хотим, чтобы банк ВТБ (Украина) не остался должен никому. И, естественно, при сворачивании наших филиалов будем возвращать все деньги вкладчикам", — добавил Костин.

По его словам, ВТБ намерен минимизировать активность и издержки банка на Украине. "Если, конечно, вдруг изменится позиция украинского руководства, и они по-честному начнут играть, то тогда, наверное, есть возможность продажи банка. Но сегодня я вижу просто чисто политические препятствия для этого", — не исключил он.

Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
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Отвечая на вопрос о том, планирует ли он встречаться по этому поводу с Порошенко, Костин сказал: "Я думаю, что это бессмысленно. Потому что покупатели, которые общались с Петром Алексеевичем, приходят сначала очень радужные и говорят, что им разрешили купить банк, а потом почему-то на более низком уровне это запрещают. Нет, я не общался с господином Порошенко с тех пор, как он стал президентом".

В начале июня Костин говорил, что у ВТБ есть два предложения от украинских инвесторов по покупке его бизнеса на Украине, однако Нацбанк Украины очень сильно тормозит сделку.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Читайте полный текст интервью с Андреем Костиным >>

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