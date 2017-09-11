ВТБ постепенно сократит бизнес на Украине до одного офиса в Киеве

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВТБ рассчитывает постепенно сократить свой бизнес на Украине и оставить один офис в Киеве: руководство Украины препятствует продаже банка потенциальным инвесторам, заявил в интервью РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
Глава ВТБ пояснил, что банк рассчитывает поэтапно списывать задолженность. "Мы в основном создали уже резервы и продолжим сокращать нашу деятельность до, наверное, одного офиса в центре Киева. Я думаю, что мы к этому придем", — отметил топ-менеджер.
"Мы продаем активы и недвижимость, которые у нас там есть. Мы продаем кредиты или получаем возврат кредитов, потому что мы хотим, чтобы банк ВТБ (Украина) не остался должен никому. И, естественно, при сворачивании наших филиалов будем возвращать все деньги вкладчикам", — добавил Костин.
По его словам, ВТБ намерен минимизировать активность и издержки банка на Украине. "Если, конечно, вдруг изменится позиция украинского руководства, и они по-честному начнут играть, то тогда, наверное, есть возможность продажи банка. Но сегодня я вижу просто чисто политические препятствия для этого", — не исключил он.
В начале июня Костин говорил, что у ВТБ есть два предложения от украинских инвесторов по покупке его бизнеса на Украине, однако Нацбанк Украины очень сильно тормозит сделку.
Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.