Депутаты Госдумы сомневаются в необходимости замены транспортного налога

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы сомневаются в целесообразности замены транспортного налога экологическим сбором, но допускают возможность включения этого налога в стоимость топлива.

"Вопрос совершенно ясный, мы много лет уже поднимаем, и состоит он не в том, что транспортный налог надо поменять на экологический, а в том, чтобы отменить. Большинство стран в мире давным-давно перешли на исчисление налога, включив его в стоимость топлива", — заявил РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

Он уверен, что для России единственно правильный путь, особенно, учитывая, что "у нас" до сих пор не выпускается 100% топлива, который соответствует уровню евро-5 или евро-4, уверен он. "У нас еще евро-2 есть, с какого перепугу мы должны с автомобилистов брать экологический сбор за якобы неэкологичный транспорт притом, что государство само до сих пор еще выпускает не достаточно экологичное топливо?", — задается вопросом депутат.

"Поскольку у нас более половины парка – это машины свыше 12 лет, то, конечно, экологический сбор ударит, прежде всего, по людям, отнюдь не имеющим лишние деньги. Поэтому и с социальной точки зрения это неправильно, а правильно включить этот налог в стоимость топлива", — полагает Лысаков. По его словам, тогда будет и "абсолютная социальная справедливость": мало едет человек, значит, мало платит, не едет – не платит, много машин или машина дорогая и мощная, тогда плати больше и так далее.

"Это регулятор, который универсально работает более чем в 100 странах мира. В этом направлении и надо ставить вопрос, а Минтранс здесь ничего конкретного не сказал, а министр просто подтвердил, что какие-то консультации идут. Но они идут уже много лет, и толку от этого нет никакого", — подчеркнул парламентарий. При этом он отметил, что для перевозчиков включение налога в стоимость топлива также выгодно, потому что в этом случае "он будет тогда "размазан" по всему году".

"Они будут выплачивать его при каждой заправке, а не единовременно снимать со счета в конце года, когда организация платит транспортный налог, что является крайне сложным для любой транспортной компании, любого перевозчика. Потому что они сейчас затянули лимиты достаточно давно и работают на грани рентабельности, в этом проблема", — заметил Лысаков.

Как рассказал ранее в понедельник РИА Новости глава Минтранса Максим Соколов, Минтранс РФ вместе с остальными заинтересованными ведомствами сформулирует свою позицию по замене транспортного налога на экологический после проработки экспертами этого вопроса.

Шило на мыло?

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил РИА Новости, что ЛДПР по транспортному налогу имеет принципиальную позицию: "Мы считаем, что транспортный налог необходимо отменить в той форме, в которой он существует сейчас". "Но если будут предлагать менять шило на мыло, то это никуда не годиться. Если же этот экологический сбор в виде очень небольшой добавленной стоимости при приобретении бензина или соляры, то в этом случае логика есть", — добавил депутат.

Если просто отменить транспортный налог и сделать экологический сбор, что это ничего не изменит с точки зрения владельца транспортного средства, а с точки зрения государства, как пополняли бюджеты, так и будут пополнять с несправедливым взиманием средств с автомобилистов, продолжил он. "Если же этот сбор при отмене транспортного налога будет работать исходя из логики, что там, где заправляешь, там и платишь, или если едешь, тогда платишь, то в этом случае логика есть. Но этот сбор должен быть просчитан таким образом, чтобы не превратился в инструмент, который бы не позволил автомобилисту садиться за руль", — отметил Нилов.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) сказал РИА Новости, что возможность замены транспортного налога экологическим сбором — это "больше политическое решение", поскольку в свое время на уровне руководства страны говорилось, что транспортный налог будет заменен акцизом.

"Но так как налогов у регионов не хватает, а это субъектовый налог, то под предлогом того, что губернаторы не хотят, он все-таки остался. По сути, при замене транспортного налога экологическим сбором нагрузка не изменится, поэтому ничего не произойдет с точки зрения нагрузки на бизнес, на физлиц, все останется по-прежнему", — считает первый зампред бюджетного комитета.

Первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству, единоросс Виталий Ефимов ("Единая Россия") также напомнил РИА Новости, что, "в принципе была договоренность и с руководством страны о том, чтобы убрали транспортный налог, когда начали вводить акциз".

"До введения акциза именно мы предлагали введение экологического сбора, но это одно и то же практически. Поэтому очень большая нагрузка сейчас идет не на автомобильный транспорт, а на транспортные расходы. Они у нас в несколько раз выше, чем в других странах, например, по сравнению с Европой и Америкой они примерно в три раза. Поэтому надо, как было договорено, отменить этот налог вообще, тем более систему "Платон" ввели, плату на имущество подвижных средств занесли, а не менять шило на мыло. Это что в лоб, что по лбу, главное отдайте деньги", — резюмировал депутат.