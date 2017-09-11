Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2018 год 29 сентября

ГОРКИ, 11 сен — РИА Новости. Правительство РФ на одном из ближайших заседаний рассмотрит окончательный вариант проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а 29 сентября внесет его в Госдуму, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Основные согласования проведены. Окончательный вариант правительственный рассмотрим на одном из ближайших заседаний правительства. Времени для работы осталось немного – до 1 октября все документы должны поступить в Государственную думу. Точнее, с учетом календаря, о чем мы договорились с коллегами из "Единой России" недавно на совещании, эти документы должны поступить 29 сентября", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в минувшую пятницу сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2018 году планируется на уровне 1,4% ВВП, а в последующие годы, как и должно быть согласно новому бюджетному правилу, не превысит 0,8-0,9% ВВП.