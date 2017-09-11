Российская экономика вышла из кризиса и набирает обороты, заявил Путин

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Экономика РФ вышла из кризиса, набирает обороты, эту динамику надо сохранить, позитивные факторы постепенно почувствует население и бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник.

На встрече, посвященной текущей экономической динамике и ее прогнозу до 2020 года, с основным докладом выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В частности, он заявил, что пессимистический взгляд на развитие экономки не оправдался, и привел ряд макроэкономических показателей, подтверждающих это.

"Все, что вы сказали, безусловно, говорит о том, что российская экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам в этих условиях нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить. Мы недавно с вами говорили об этом и на международных форумах, в том числе на саммите БРИКС. Это все такая динамика, которая дает результаты постепенно. И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике", — сказал Путин.