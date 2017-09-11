ОКБ предсказало рост числа потенциальных банкротов среди россиян

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число потенциальных банкротов среди россиян продолжит расти, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) Николай Мясников.

Ранее ОКБ сообщило, что почти восемь миллионов российских заемщиков потенциально могут стать банкротами. По данным бюро, около 7,1 миллиона россиян не платили по своим обязательствам более 90 дней.

"Мы полагаем, что в абсолютном выражении количество потенциальных банкротов продолжит расти умеренными темпами, при этом их доля в общем количестве заемщиков с открытыми счетами, скорее всего, останется стабильной", — сказал Мясников, добавив, что на улучшении платежной дисциплины сказывается политика банков, которые в последние годы ужесточили требования к заемщикам.

По словам замглавы ОКБ, к росту числа банкротов может привести резкое ухудшение экономической ситуации в стране, рост безработицы и падение доходов населения.

Мясников также отметил, что сумма среднего долга потенциальных банкротов будет постепенно снижаться.

"Если в июле 2015 года она составляла 1,88 миллиона рублей, то в июле 2017 года – 1,75 миллиона рублей. Мы ожидаем, что этот тренд сохранится", — пояснил эксперт.