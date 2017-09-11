ОКБ предсказало рост числа потенциальных банкротов среди россиян

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число потенциальных банкротов среди россиян продолжит расти, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) Николай Мясников.
"Мы полагаем, что в абсолютном выражении количество потенциальных банкротов продолжит расти умеренными темпами, при этом их доля в общем количестве заемщиков с открытыми счетами, скорее всего, останется стабильной", — сказал Мясников, добавив, что на улучшении платежной дисциплины сказывается политика банков, которые в последние годы ужесточили требования к заемщикам.
По словам замглавы ОКБ, к росту числа банкротов может привести резкое ухудшение экономической ситуации в стране, рост безработицы и падение доходов населения.
Мясников также отметил, что сумма среднего долга потенциальных банкротов будет постепенно снижаться.
"Если в июле 2015 года она составляла 1,88 миллиона рублей, то в июле 2017 года – 1,75 миллиона рублей. Мы ожидаем, что этот тренд сохранится", — пояснил эксперт.