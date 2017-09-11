Россельхознадзор проверил ряд производителей томатов из Турции

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россельхознадзор провёл несколько проверок турецких производителей томатов, эти материалы пока находятся на рассмотрении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Материалы инспекции предприятий по производству томатов находятся на рассмотрении службы, как только будет принято какое-либо решение, мы опубликуем соответствующую информацию на нашем сайте", — сказала она.

В конце прошлого года, а также в начале текущего Россельхознадзором был проведен ряд инспекций турецких предприятий, производящих растительную продукцию, в том числе томаты.

Мелано напомнила, что с 1 сентября Россельхознадзор по итогам анализа материалов, полученных в ходе инспекций, счел возможным снять ограничения на некоторые виды продукции, но отдельные предприятия и томаты в этот список не вошли.

В настоящее время в отношении турецких томатов существуют два вида ограничений. Один из них был введён правительством страны. Второй — технический запрет, который ввел Россельхознадзор в связи с выявлениями зараженной подкарантинной продукции, поступающей в РФ из Турции карантинными для России объектами. Запрет был введен с 4 июля 2016 года.